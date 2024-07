El esperado encuentro entre Gavi y la Infanta Sofía tras la invitación de Felipe VI

Se lo pidió el Rey Felipe IV en persona y lo confirmó el seleccionador nacional Luis de la Fuente, Gavi estará en Berlín este 14 de julio para hacer piña con la selección española antes de la final de la Eurocopa 2024 ante Inglaterra y… se dará el esperado encuentro entre Gavi y la Infanta Sofía. La lesión que sufrió precisamente defendiendo los colores de España le privó de estar en esta cita continental pero tras el empujón del Rey y su «nos vemos en Berlín», Gavi será «el jugador número 27».

Gavi fue invitado este pasado miércoles a la ceremonia de entrega de los premios de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi) en el Palacio de Congresos Costa Brava de Lloret de Mar, la cual presidían el Rey Felipe VI y la Princesa Leonor. Fue tras éste cuando se dio un pequeño encuentro entre el monarca español y el futbolista, donde compartieron unas palabras y demostraron la buena sintonía entre ambos, no era su primera vez. El Rey Felipe le comunicó a Gavi su deseo de que viajara con ellos a la gran final de la Eurocopa este domingo para que anime con ellos a la selección española desde el palco: «Nos vemos en la final del domingo en Berlín. Tú no puedes faltar porque formas parte de ese equipo». Dicho y hecho.

«Dar las gracias y reconocer el grandísimo trabajo de dos jugadores que no podrán estar mañana. Tanto Pedri, que cayó lesionado en acto de servicio, y Ayoze, que tuvo que arrastrar un problema desde el primer partido, ha estado dejándose la vida, trabajando, estando cerquita pero no ha podido ser. Desgraciadamente no podrán estar con nosotros», comunicaba inicialmente Luis de la Fuente en la rueda de prensa previa al España-Inglaterra, para acto y seguido confirmar que Gavi estará con ellos para hacer grupo: «También quiero deciros algo, no sé si lo conoceréis o será una primicia, mañana va a estar Gavi con nosotros. Viene a convivir todo el día con nosotros y a ser el jugador número 27».

Gavi sigue aún recuperándose de la rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió el pasado mes de diciembre, hace ya casi ocho meses. A esto le sumó una lesión del menisco externo, precisamente con la selección española, en el partido ante Georgia que le ha impedido estar presente en esta Eurocopa. Ya ha vuelto a los entrenamientos con el Barcelona, aún en fase de recuperación, pero ha hecho un alto en el camino para estar con España tras la invitación del Rey Felipe IV, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía.

Es esta última, la Infanta Sofía, la que es una gran admiradora del fútbol de Gavi, y por la que existe mucha expectación por el encuentro entre ambos de cara a esta final de la Eurocopa 2024 entre España e Inglaterra. Cabe recordar que en el partido inaugural de España en el Mundial de Qatar, donde estuvo presente el Rey Felipe IV, el centrocampista sevillano le regaló su camiseta de la selección española tras el triunfo por 7-0 ante Costa Rica firmada por todos los componentes del combinado nacional. La elástica era para la Infanta Sofía, una gran admiradora del futbolista del Barça y la selección española.