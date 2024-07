Dani Olmo: «Para ganar una Eurocopa hay que ganar a los mejores»

Dani Olmo atendió a los medios de comunicación en la última rueda de prensa en el centro de la selección española en Donaueschingen antes de afrontar la final de la Eurocopa el próximo domingo en Berlín contra Inglaterra.

«Nos está funcionando, para qué vamos a cambiar. Tenemos una idea de juego única. Siempre hay que hacer cosas nuevas porque siempre se puede mejorar. Pero estamos preparando la final de la misma manera», comenzó afirmando Dani Olmo en rueda de prensa.

«Una motivación extra. Me da igual quién marque si ganamos. Siempre tenemos el objetivo de seguir sumando», valoró el jugador de España.

«No sabía que habrá 11.000 españoles en el campo. En España tendremos a 48.000. Nos motiva el apoyo desde España. No hemos tenido problemas con las entradas», comentó Olmo.

Dani Olmo valora la final de la Eurocopa

«¿Ambiente hostil en la final?, Alemania eran los anfitriones. Pero a los españoles los sentimos muy cerca. Había más de los que pensamos. En la final tendremos un gran apoyo», señaló el jugador de la selección española.

Sobre Kane: «No nos preocupa. El objetivo es ganar la Eurocopa 12 años después. Me he sentido muy bien. Estoy en un gran momento. Es verdad que estamos empatados a goles, pero hay otros jugares que están ahí también. Fabián o Morata. El colectivo es lo principal».

El camino: «No ha sido fácil. Para ganar una Eurocopa hay que ganar los mejores. Nos ha tocado el camino difícil, pero no hay excusas. Nuestro juego es ejemplar y vamos a seguir con la misma idea».

«No pensamos en ganar siete partidos, pensamos en la final. A 90 minutos de la gloria. Creo que Jude jugará la final, aunque digan que está muy cansado. Es un jugador muy importante para ellos. Lo ha demostrado y lo tendremos que tener en cuenta».

Olmo será titular

«No noto que no se me valore. Lo que me importa es de puertas para dentro. El reconocimiento viene solo. Me siento muy bien físicamente para esta final», señaló el jugador español.

«Ya veremos con el futuro. No quiero entrar ahora. Los lleva gente de mi confianza. Yo estoy centrado en la final», valoró

«Morata se merece todo lo mejor. Por la persona que es, por el compañero y por el jugador, y por ser el capitán de esta Selección. Me alegraría mucho si marca él el gol de la victoria ante Inglaterra», comentó.

«Nosotros también hemos sufrido. El partido ante Alemania fue fácil. Tampoco el de Francia. Nosotros también venimos de perder una semifinal de la Eurocopa jugando mejor y mereciendo más. No nos preocupa el camino de Inglaterra en esta Eurocopa», culminó el jugador de la selección española.