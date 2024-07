Dani Carvajal ha firmado la mejor temporada de su vida, pero aún falta la guinda. El lateral derecho del Real Madrid está ante la oportunidad de conquistar de nuevo Europa. Si el pasado 1 de junio lo hizo ganando, con gol suyo incluido, al Borussia Dortmund la final de la Champions que se celebró en Wembley, ahora llega el turno de hacerlo con la camiseta de la selección española. Y para ello, deberá doblegar a la Inglaterra de su amigo Jude Bellingham el próximo domingo en Berlín.

España está ante la oportunidad de volver a reinar en el Viejo Continente y Carvajal ante la posibilidad de ganar su primera Eurocopa y poner punto final a una temporada para el recuerdo en la que se ha confirmado como uno de los mejores laterales derechos de la historia del fútbol. Ya era el mejor del mundo en su posición, pero lo que ha hecho este curso está al alcance de muy pocos.

Con el Real Madrid ha sido capital para que los blancos ganasen Liga, Champions y Supercopa de España. 41 partidos, seis goles, siete asistencias y un trabajo defensivo mayúsculo. Además, ha conseguido que su energía, su fuerza, se traslade a todo el equipo.

Con España ha podido debutar en una Eurocopa. A los 32 años lo ha hecho, pero por fin ha llegado ese momento. Además, lo hizo a lo grande, ya que se estrenó con un gol frente a Croacia en la primera jornada de la fase de grupos. Luego, ha sido indiscutible para Luis de la Fuente. Su partido frente a Alemania enamoró a un país entero. Su entrega, su compromiso y su calidad permitió ganarse el corazón de todos los aficionados.

La semifinal contra Francia la tuvo que ver desde la grada, ya que estaba sancionado, pero no se perderá la final frente a Inglaterra. Si en la fase final de la Liga de Naciones vivió un sueño levantando su primer título con España, además, siendo especial protagonista, ya que marcó el penalti definitivo en la final contra Croacia, lograr una Eurocopa sería el culmen perfecto a un curso de leyenda.

Un futuro espléndido

Pensando en lo que viene, la próxima temporada Carvajal será el segundo capitán del Real Madrid, sólo por detrás de Modric. Es decir, dentro del campo será el hombre que más veces llevará el brazalete. Su reto es seguir ampliando su palmarés con el equipo de su vida, con el que renovará hasta 2025 en breve.

Mientras, con España sigue teniendo retos por delante. Una nueva fase final de la Liga de Naciones le espera en el horizonte, aunque el premio gordo es el Mundial de 2026 que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Si su físico le aguanta, debería estar en esa cita siendo un jugador importante.

Vale oro, aunque no lo será

Parafraseando a Luis de la Fuente, se puede decir que si Carvajal no fuese Carvajal, su nombre estaría en las quinielas para recibir reconocimientos individuales. Por ejemplo, el Balón de Oro. Y es que, méritos ha hecho de sobra para estar, como mínimo, entre los candidatos.

Carvajal ha realizado la mejor temporada de su vida con el Real Madrid, a la que le quiere poner la guinda ganando la Eurocopa con España.

En definitiva, los números dicen que Carvajal esta temporada es uno de los mejores jugadores del mundo. No hay debate sobre esto. Luego, llegará octubre, la gala del Balón de Oro, y no estará entre los candidatos. Cosas del marketing y de una industria en la que no siempre se premia el rendimiento deportivo.