Inglaterra ha disputado prácticamente toda la Eurocopa 2020 sin salir de Londres, con la única excepción de los cuartos de final jugados en Roma. Este miércoles pisarán Wembley por quinta vez en el torneo, donde aspiran a sellar ante Dinamarca el billete a la final de la Eurocopa 2020, de nuevo en Londres. Que seis de los siete partidos en el camino de Inglaterra los juegue en casa y sin apenas público extranjero huele a que el presidente de la UEFA, Alexander Ceferin, les ha devuelto el favor por tumbar la Superliga.

La Eurocopa 2020 se ha disputado en diversas sedes. Algunos equipos han gozado de jugar la fase de grupos como anfitrión, aunque les ha tocado viajar en las eliminatorias o incluso en algún encuentro de la fase inicial. Aparte del desgaste físico con la sucesión de partidos, las selecciones han añadido el cansancio que supone los viajes. Ahora en España, después Dinamarca, luego Rusia; que si Hungría, Alemania, España… Todas las selecciones acumulan un largo recorrido en kilómetros, a excepción de una, que sólo ha tenido que hacer en una ocasión un trayecto Londres – Roma: Inglaterra.

La selección de La Rosa ha tenido el camino más amable de todas en la Eurocopa 2020. Los de Gareth Southgate disputaron la fase de grupos íntegra en Wembley, estadio en el que también estaba decidido que se jugarían las dos semifinales y la gran final del próximo 11 de julio. Incluso Inglaterra disputó los octavos de final sobre el mismo césped de Wembley, en el que apeó del torneo a Alemania. El único viaje que han hecho The Three Lions fue un cómodo Londres – Roma para disputar los cuartos de final del torneo ante Ucrania. Y después, vuelta a casa.

Escasa presencia de público extranjero

Seis de los siete partidos que toda selección aspira a disputar en la Eurocopa estaban trazados en suelo inglés en el camino de Inglaterra. No sólo se han librado de los continuos viajes, sino que también están gozando de sentir el mayor apoyo de la grada en cada uno de sus encuentros. Apenas habrá público extranjero en el estadio en las semifinales debido a las restricciones de viajes a Reino Unido por la pandemia, de modo que Inglaterra tendrá mucho más apoyo de la afición que sus rivales de camino a la final.

Ever wanted to walk out at @wembleystadium and play at the home of football? 🏟⚽️

Here’s your chance, courtesy of @bt_uk!

— England (@England) July 5, 2021