Italia selló el billete a la semifinal de la Eurocopa 2020 tras ganar a Bélgica (1-2) con los goles de Barella e Insigne en el Allianz Arena de Múnich. La selección italiana será la próxima rival de España.

Resultado del partido de la Eurocopa 2020 hoy: cuartos de final entre Bélgica e Italia, en vivo y online

¡Final! – ¡Italia, a semifinales!

¡Final del partido! ¡Italia a semifinales! La selección italiana será la rival de España en la semifinal de la Eurocopa tras su victoria ante Bélgica en cuartos de final (1-2).

Minuto 90 + 6 – Saque de esquina a favor de Bélgica

Se la juega con todo Bélgica en el córner.

Minuto 90 +1 – Se añaden cinco minutos

Cinco minutos de añadido en el Bélgica – Italia.

Minuto 90 +1 – Falta a Donnarumma

Falta de Witsel a Donnarumma. Despejó el guardameta y se llevó un golpe con Witsel.

Minuto 89 – Tarjeta amarilla para Berardi y se repite la falta

Se adelantó el italiano en la falta y por eso ha visto la tarjeta. Se repite la falta de Bélgica. Además, cambio en Italia. Se marcha Chiesa y entra Toloi.

Minuto 88 – Falta peligrosa a favor de Bélgica

Despejó en el área Chiellini, le llegó el rechace a De Bruyne y recibió falta. Antes no señaló el colegiado una falta de Witsel.

Minuto 85 – Doku, a la desesperada

Busca Bélgica el gol que lleve el encuentro a la prórroga con un Doku muy activo. Se fue de un rival pero se entretuvo y terminó perdiendo la pelota.

Minuto 83 – ¡Arriba Doku!

¡Arriba Doku! Se fue de Di Lorenzo, de Cristante y de Jorginho en la frontal y buscó el disparo, pero se le marcha por encima del travesaño.

Minuto 78 – Se marcha, entre lágrimas, Spinazzola

No puede contener las lágrimas Spinazzola, consciente de lo que se va a perder. Se marcha el defensa y también Insigne. Entran Berardi y Emerson

Minuto 75 – Spinazzola pide el cambio

Problemas para Spinazzola. Notó el pinchazo en cuanto echó a correr y paró y enseguida levantó los brazos para pedir el cambio. Baja importante para Italia.

Minuto 74 – Doble cambio en Italia

Se marchan Verratti e Immobile y entran Belotti y Cristante

Minuto 73 – Chadli no puede seguir

Se marcha Chadli, y entra Praet. No ha podido jugar ni cinco minutos el belga.

Minuto 72 – Problemas para Chadli

Molestias para Chadli, que acaba de entrar.

Minuto 70 – ¡Otra ocasión para Bélgica!

Centro en el área de Chadli pero no consiguen hacerse con el balón ni Lukaku ni Mertens

Minuto 69 – Doble cambio en Bélgica

Se marchan Tielemans y Meunier y entran Chadli y Mertens

Minuto 68 – ¡Despeja Courtois!

Intentó sorprender Insigne a Courtois con un tiro desde fuera del área, pero se estiró bien el guardameta belga para despejar

Minuto 65 – ¡Spinazzola busca el tercero!

¡Busca el tercero Italia! Se asoció Spinazzola con Insigne y se fue corriendo hacia el área para terminar la jugada, pero no logra ponerla entre los tres palos.

Minuto 60 – ¡Spinazzola evita el empate!

¡La que ha tenido Bélgica! Pérdida de balón de la selección Italia, condujo en velocidad Doku, se la dio a De Bruyne y centró el jugador del City para Lukaku, pero su tiro toca en el muslo de Spinazzola que se puso delante l para evitar que la metiera Lukaku.

Minuto 58 – Fuera de juego de Insigne

Fuera de juego de Insigne, autor del segundo gol de Italia.

Minuto 55 – ¡En dos tiempos, Donnarumma!

¡Atrapó Donnarumma en dos tiempos! Se ha ido Doku de Verratti y desde la línea de fondo metió el centro que esperaba ya Lukaku, pero se tiró a por el balón Donnarumma y necesitó dos tiempos para hacerse con él.

Minuto 51 – Immobile no logra engancharla

No está teniendo su día Ciro Immobile, recibió un centro desde la derecha, pero llevaba tanta fuerza que no logró engancharla bien.

Minuto 49 – Dominio de Italia

Sigue mostrándose superior Italia ante Bélgica, aunque la ventaja en el marcador es mínima.

Minuto 46 – ¡Chiesa!

Tiro algo forzado de Chiesa desde la frontal y se le marcha por la derecha de la portería defendida por Thibaut Courtois.

¡Empieza la segunda parte!

¡Arranca la segunda parte en el Bélgica – Italia (1-2). Sin cambios en ninguna de las selecciones. La pondrá en movimiento el combinado italiano.

(Descanso) – Italia vence ante Bélgica (1-2)

Primeros 45 minutos de partido en Múnich, Italia va por delante en el marcador ante Bélgica (1-2). Se adelantó el combinado italiano por medio de Barella y amplió la ventaja Insigne con un gran gol. Pero en los últimos compases del encuentro, el árbitro ha señalado un penalti a favor del combinado belga bastante controvertido y Lukaku se ha encargado de convertirlo para acortar distancia y dejar el encuentro abierto de cara a la segunda parte.

¡Final de la primera parte! Bélgica 1- 2 Italia

Final de la primera parte en Múnich.

Minuto 45 +1 – Gol de Lukaku

¡ACORTA DISTANCIA BÉLGICA! GOOOOOOOOL DE LUKAKU. Marca el penalti por el centro el delantero de Bélgica, Romelu Lukaku. Bélgica 1-2 Italia.

Minuto 45 + 1 Penalti a favor de Bélgica

Penalti a favor de Bélgica, por carga de Di Lorenzo.

Minuto 43 – ¡Golazo de Insigne!

GOOOOOOL, GOOOOOOOOOL, GOOOOOOOOOOL DE ITALIA, GOOOOOOOOOL DE INSIGNE! ¡Golazo de Italia,! Insigne se va de Tielemans, encara a otro defensa y la puso en la escuadra, por más que se estiró el guardameta belga no pudo detenerla. Bélgica 0- Italia 2.

Minuto 41 – ¡A punto Chiesa!

¡Ha estado cerca el segundo para Italia!, pero no le salió la rosca que buscaba y se marcha muy cerquita del palo.

Minuto 38- Bélgica sufre

Le está costando a Bélgica generar peligro. Minutos de posesión para el combinado belga pero sin lograr batir la muralla italiana.

Minuto 33 – Italia regala un saque de esquina

Metió la bota Jorginho para cortar un pase de Meunier lejano y a punto estuvo de entrar en la portería. Saque de esquina para Bélgica.

Minuto 30 – ¡Se adelanta Italia!

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ITALIA, GOOOOOOOOOOOL DE BARELLA! ¡Cómo se ha ido de los dos defensas el italiano, y la pone en el segundo palo, imposible para Courtois! Bélgica 0 -1 Italia.

Minuto 26 – ¡Courtois!

Tiene la réplica Italia pero estuvo acertado Courtois. Después Insigne probó con un tiro lejano pero se le marcha alto.

Minuto 25 – ¡Otra de Lukaku!

¡Otro aviso de Lukaku! Se deshizo de Chiellini y disparó cruzado, obligando a Donnarumma a estirarse y meter la mano para desviar el tiro. Di Lorenzo después despeja a córner.

Minuto 24 – Insiste Italia

Sigue insistiendo Italia. Recibió de espaldas Immobile en la frontal, pero se hizo con el esférico Vermaelen.

Minuto 22 – ¡Donnarumma!

¡¡¡Despeja Donnarumma el tiro de De Bryune!!! No se lo pensó el jugador belga, que buscaba poner el 1-0 en el marcador, pero el guardameta italiano lo ha evitado.

Minuto 20 – Amarilla para Tielemans

Ahora es Tielemans el que ve la tarjeta amarilla tras una entrada por detrás al jugador italiano del PSG, Verratti.

Minuto 19 – Amarilla para Verratti

Ve la amarilla Verratti por agarrar por detrás a Tielemans

Minuto 17 – Lo intenta Italia por la banda

Centro raso de Chiesa desde la derecha, pero cortó la defensa belga. Sigue el 0- 0 en el marcador entre Bélgica e Italia.

Minuto 12 – Gol anulado a Italia

¡Gol anulado por fuera de juego a Italia! Lo intentó a balón parado Italia con una falta lanzada por Insigne que acabó con el balón en el interior de la portería después de que lo tocaran hasta tres jugadores italianos, pero estaba Chiellini en posición adelantada así que no sube al marcador.

Minuto 11 – Despeja Spinazzola

Saque de esquina a favor de Bélgica, despejó el defensa italiano Spinazzola.

Minuto 7 – Minutos de posesión para Italia

Después de unos primeros minutos de Bélgica más activa, especialmente con Lukaku, Italia empieza a dominar el esférico pero aún le cuesta acercarse al área de Courtois.

Minuto 3 – ¡Arriba, Lukaku!

Balón al área para Lukaku, se dio la media vuelta y disparó pero le sale alto al delantero de Bélgica. Levantó el banderín de todas formas el asistente por posible fuera de juego del jugador del Inter.

Minuto 1 – Rápida reacción de Donnarumma

¡Se lanzo rápido Donnarumma a cazar el balón antes de que le llegara el balón a Lukaku!

¡Empieza el Bélgica – Italia!

Arranca el partido entre Bélgica e Italia. La ha puesto en movimiento el combinado belga.

20:58 – Recordamos los onces

🇧🇪 Belgium fans will be relieved to see De Bruyne in their line-up 😍#EURO2020

