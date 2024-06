Ayoze: «Siento que estoy en mi mejor momento»

Ayoze atendió a los medios de comunicación en la previa del encuentro amistoso que enfrentará a España e Irlanda del Norte. El canario compareció en sala de prensa en el día que se confirmó que es uno de los 26 elegidos para defender al combinado nacional en la Eurocopa de Alemania. El jugador del Betis hizo un grandísimo debut ante Andorra, donde metió un gol, dio una asistencia y estrelló un balón en el palo.

«Todo surge esta mañana después del entrenamiento. Mucha ilusión. Lo primero que hice fue acudir a mi familia. Estoy fastidiado por los compañeros que nos tienen que dejar. Todos hicimos méritos para estar y desde la distancia apoyarán», comenzó la rueda de prensa.

Sobre cuando se ha ganado estar en la lista de 26 jugadores, fue claro: «Llegué con la idea muy clara. No sólo se reduce a estos días, aunque el otro día fue un partido positivo. Estoy muy contento y agradecido por la oportunidad. Tengo mucha ilusión».

Además, Ayoze quiso tranquilizar sobre el ataque de España: «Tenemos jugadores diferentes los unos a los otros. Hay jugadores de diferentes características, estos días que he estado de más cerca con los compañeros, nos miramos unos a los otros, soy consciente de que tenemos un equipazo y en la faceta goleadora no tendría ninguna preocupación. Los que tenemos arriba son jugadores que han hecho muchos goles durante muchos años y la mezcla de los diferentes tipos de jugadores en ataque es muy buena».

Ayoze explicó lo que puede aportar: «Mucho trabajo, goles, asistencias y por edad un grado de experiencia también. Con toda la ilusión y las ganas del mundo y aportando mi granito de arena al equipo. Yo también siento que es mi mejor momento, me siento con confianza, en ese estado de felicidad que te salen las cosas mucho mejor. A pesar de haber pasado nueve años en la Premier con buen rendimiento, diría que este es mi mejor momento».

Ayoze habla sobre convocatoria para la Eurocopa

Llega a la Eurocopa tras un gran rendimiento en estos meses finales en el Betis y, sobre ello, Ayoze Pérez ha querido hablar. «Futbolísticamente hablando y en cuanto a nivel madurez me siento en mi mejor momento. Estoy en un estado de felicidad en el que todo te sale mejor», añadió.

«Puede ser, pero no le doy más importancia, he hecho buena carrera en la Premier, mucho trabajo, sacrificio… esto es el cúmulo de todos los años, llegar a este momento en el que con un año y algo en el Betis me he visto recompensado de esta manera», comentó a la hora de hablar sobre si en algún momento se ha sentido poco reconocido en España.

Una vez que se han desvelado los dorsales que portará cada jugador durante la Eurocopa, Ayoze se ha referido al suyo. El internacional disputará su primera competición con España y ha querido matizar qué ha sido lo que le ha llevado a tomar su elección. «Luciré el ’26’ porque todo empezó con ese número en el Tenerife. Podía elegir entre dos números y me decanté por ese», finalizó.