Así es la vida de estudiante de Lamine Yamal dentro de la selección española

Lamine Yamal es el jugador más joven de la historia en jugar una Eurocopa. A sus 16 años, el futbolista del Barcelona está estudiando 4º de la ESO mientras disputa el torneo con la selección española. El atacante de 16 años (cumplirá 17 el 13 de julio) aprovecha sus ratos libres para hacer los deberes y estudiar para ponerse al día y sacar adelante el curso. La cuenta oficial de la selección ha publicado un vídeo en el que desvela cómo es la vida de estudiante de la nueva estrella emergente de España.

En el mismo se ve a Lamine Yamal terminando unos deberes de inglés antes de irse a dormir. «Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes. A veces me ponen más para hacer en casa, pero voy haciendo cada día. Si ven que estamos en cuartos de final o en octavos no me meten mucha caña, pero los días de descanso, que él sabe que no estoy haciendo nada (su tutor), pues sí me dice que haga esto o lo otro», comenzó diciendo el joven atacante del Barcelona y la selección española.

Lamine confesó que está viviendo el sueño de disputar un gran torneo con España: «Siempre sueñas, de pequeño, con jugar estas competiciones como la Eurocopa, el Mundial… todo lo que sea a nivel de selecciones. Estoy muy contento de poder seguir sumando récords como este y a ver si puedo batir el de goleador. Se lo dedicaría a mis amigos y a mi familia, que me han apoyado siempre. Ojalá poder batirlo contra Italia»

El joven jugador se ha convertido en una de las sensaciones de esta Eurocopa. En su debut no marcó, pero dejó una asistencia de genio para que Carvajal hiciera el 3-1 definitivo. «No es lo normal estar con 16 años jugando este tipo de partidos. Es como un sueño y no hay que pensarlo mucho porque si no se te va de la cabeza, hay que pensar en el fútbol y ya está», reconoció con naturalidad.

«Sobre todo pensar que cada día te puedes superar, que nunca estás en tu tope o en tu mejor nivel, y pensar sólo en fútbol e ir con la gente con la que he ido siempre», agregó el atacante de la selección española. Pese a tener 16 años, a Lamine Yamal se le ve un futbolista muy maduro, con los pies en el suelo y creciendo futbolísticamente.

Lamine Yamal desvela como es su día a día

El 19 dejó claro que no todo es estudiar, y que intenta aprovechar los ratos libres con sus compañeros para jugar a la play o al ping pong, para desconectar: «Intento estar siempre con los jóvenes jugando a la play, al ping pong… Si no me veo una serie en la habitación o la Eurocopa, que con los horarios de los partidos va muy bien porque al final estás viendo un partido, o jugando a la play o con el iPad».

«Si me quiero reír, pero pierdo con Nico, porque no se puede jugar con él, es muy malo. Uno contra uno juego contra Fermín o Nico y a ellos dos les gano», añadió el español, que reconoció que tiene una muy buena relación con el extremo del Athletic Club, que suena para reforzar el ataque del Barcelona. De confirmarse, ambos podrían compartir vestuario también en el conjunto azulgrana.

Por último, desveló que habla bastante con Jesús Navas: «Hablamos un poco de todo. Antes estábamos hablando de la bici, de que él tiene una ahí en su casa. Siempre salen anécdotas que contar, experiencias que tienen ellos que al final yo, por mi edad, no tengo. Eso te ayuda mucho». El de los Palacios le dio algún consejo a Lamine Yamal: «Un jugador que está compartiendo vestuario contigo y que al final ha ganado un Mundial y una Eurocopa es algo increíble. Me dice que disfrute, que todo llega, que somos una familia y una piña», concluyó.