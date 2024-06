Alarma en Francia: varios jugadores cogen un virus a pocos días de debutar en la Eurocopa

Alarma en la selección francesa por un inesperado y peligroso invitado en la concentración de la selección que entrena Didier Deschamps. El equipo de Francia, que debuta en la Eurocopa el lunes 17 ante Austria en Düsseldorf, se ha visto sorprendido por un virus que ha afectado a varios jugadores y al propio entrenador. Parte de la plantilla no ha podido entrenar ni participar en los actos de la UEFA y peligra su presencia en ese primer encuentro.

En concreto, este virus ha provocado síntomas de fiebre y dolor de cabeza y garganta a jugadores como Coman, al seleccionador Deschamps y a otros miembros del cuerpo técnico francés. Por ahora son pocos los afectados, pero debido a que sí hay ya algunas personas con el virus, la preocupación en Francia es grande por si se puede extender.

La concentración en Alemania (en la ciudad de Paderborn) comenzó este miércoles, día en el que estos integrantes ya sufrieron mareos y fiebre. A Didier Deschamps se le vio incómodo durante el primer entrenamiento en tierras alemanas y según explican medios franceses, el técnico estaba «débil» debido a una nasofaringitis, enfermedad respiratoria producida por un virus.

De los futbolistas, el más perjudicado fue Kingsley Coman, que no pudo participar ni en entrenamientos ni en actos de Francia por este virus, aunque también los medios locales informan que hay otros jugadores afectados, aunque ellos en menor medida y si bien no están al 100% de salud, su actual estado no les impide entrenar. Así, para que tampoco haya más contagios y más sustos, la concentración en Francia está en una especie de leve cuarentena: se ha pedido a los todos jugadores que tomen medidas de precaución.

Lo bueno para Francia es que este virus llega a cuatro días de su debut oficial en la Eurocopa, por lo que es tiempo suficiente para recuperarse de este tipo de problemas de salud. Sin embargo, toda alerta es máxima porque la Eurocopa es un torneo de corta duración en el que cualquier detalle te puede perjudicar la preparación.

Francia en la Eurocopa

Francia tiene una exigente fase de grupos en la Eurocopa que arranca este viernes, pero que para los franceses comenzará el próximo lunes. La selección gala, eliminada por Suiza en la última Eurocopa en la ronda de octavos, se medirá a Austria (día 17), a Países Bajos (21) y a Polonia (25) en fase de grupos. Francia es una de las favoritas para ganar el trofeo en la final que se disputará el 14 de julio en el Olímpico de Berlín y viene de ser finalista en el Mundial de Qatar, perdido por penaltis ante Argentina.

Esta Eurocopa se presenta como una oportunidad perfecta para un Francia cuya generación llega en su mejor momento. Kylian Mbappé es el referente y capitán de un equipo joven pero sobradamente preparado. Griezmann, Camavinga, Tchouaméni, Dembélé, Barcola, Thuram, Coman, Zaïre-Emery o Giroud completan una lista en la que no estará Lloris tras su renuncia tras el Mundial. El ex del Real Madrid, Aréola, será el portero galo en la Eurocopa.

Diddier Deschamps ha ideado una selección francesa ganadora gracias a una mezcla de talento, fuerza y compromiso defensivo que le ha valido para ganar un Mundial y llegar a dos grandes finales. El seleccionar siempre ha apuntado al rendimiento defensivo como principal premisa para tener relación con el éxito y una vez frenado el ataque rival, Griezmann lleva la batuta organizativa de un equipo en el que el jugador del Atlético ha rendido a las mil maravillas.