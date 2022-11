La vicepresidenta segunda del Gobierno Yolanda Díaz, ha sido increpada este sábado durante la presentación de su plataforma política Sumar en Valencia. En el acto público, la intervención de Yolanda Díaz se ha visto interrumpida por la irrupción de dos jóvenes del Frente Obrero que han protestado contra las políticas de la vicepresidenta justo cuando respondía a las críticas de Iglesias por no respaldar Irene Montero y su Ley de sólo sí es sí.

Los gritos se han producido cuando Díaz hablaba de la responsabilidad de los políticos, en clara referencia al ex líder de Podemos, Pablo Iglesias, sin citarlo expresamente. Iglesias, en la campaña que ha emprendido Podemos para salvar la cara de Irene Montero, se lanzó en redes este viernes contra Yolanda Díaz por «ponerse de perfil» y tener una actitud «miserable y cobarde» ante la polémica de la ley del ‘sí es sí’.

La vicepresidente decía: «No nos distraigamos. Quien se distrae no sirve para el fin de cambiar nuestras vidas», en clara alusión a las recientes críticas de Pablo Iglesias. En ese momento, algunas personas se han levantado de sus asientos y se han encarado con la vicepresidenta. Ante los gritos de estos asistentes, que han sido desalojados de la sala rápidamente, Yolanda Díaz con cierto aire de enfado, pero no sin sentido del humor, ha asegurado que «cada vez que vengo a valencia tengo a alguien del Frente Obrero. Les vamos a poner en primera línea para que pueda hablar», ha indicado la vicepresidenta, que ha responsabilizado a dicha asociación del episodio.

El ex vicepresidente segundo y ex líder de Podemos Pablo Iglesias arremetió este viernes contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por no defender abiertamente a la ministra de Igualdad, Irene Montero, tras la aplicación de la Ley del sólo sí es sí, que está permitiendo la reducción de condenas de agresores sexuales. «Ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido», afirmó Iglesias.

La cacería de esta semana confirma 3 cosas: 1) La degradación creciente de buena parte del periodismo 2) Que la derecha judicial es un actor político 3) Que ponerse de perfil cuando machacan a una compañera no solo es miserable y cobarde, sino políticamente estúpido — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 18, 2022

El ex dirigente del partido morado quiso en las redes sociales la «cacería» contra Montero por su nueva normativa. Iglesias también ha afirmado que la reducción de condenas por la nueva ley demuestra, a su juicio, «la degradación creciente de buena parte del periodismo» y que «la derecha judicial es un actor político».