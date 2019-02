Vox hace viral el irónico “Manual para ser facha” del cómico Rubén García

Vox ha compartido este martes un vídeo en sus redes sociales que se ha convertido en un fenómeno viral. El cómico Rubén García ha creado un “Manual para ser facha” al que le ha dado un toque de humor con un poco de mala leche. Todo aquel que se identifique con los rasgos que describe el cómico será un “facha”.

El uso de la palabra “facha” se ha multiplicado exponencialmente en España, especialmente desde la irrupción de Vox tras las elecciones andaluzas. “Ultraderecha”, “facha”, “fascista” son sólo algunos de los términos despectivos que se utilizan por parte de la izquierda para insultar a todos los que no piensan como ellos.

Pero, sin duda, la llegada de Vox ha multiplicado el uso de la palabra. Por eso, el cómico Rubén García ha querido darle un toque de humor. Ha creado un vídeo en el que expone las buenas prácticas para ser “facha”. El humorista introduce su vídeo con una frase clave: “Ey, peña, a lo mejor eres facha y no te has dado cuenta, porque ahora mismo está plagado todo de fachas”.

Y a partir de ese momento empieza a enumerar los rasgos característicos de todos los “fachas” que hay en el país. “Por ejemplo, si llevas un polo con la bandera de España…¡facha!; si llevas una pulsera con la bandera de España… ¡facha!; si de foto de perfil tienes la bandera de España… ¡facha!; si te vas a correr una 10k [carrera de 10 kilómetros] con una gorra con la bandera de España… ¡facha!, runner pero facha”, y así durante los casi dos minutos que dura el vídeo.

Pero el cómico autor del vídeo también ha defendido postulados que defiende Vox, retorcidos por los independentistas y los partidos de izquierdas. “Si quieres que tus hijos puedan elegir estudiar en castellano… ¡facha!”, es sólo uno de los puntos clave del programa de Vox, al que también se uniría la defensa de la unidad de España y de los toros.

“Si no quieres que Cataluña se independice… ¡facha!”, y es aquí donde Rubén García hace un pequeño paréntesis por el cual no se debería calificar de facha a alguien que no quiere que se separa la Comunidad Autónoma catalana del resto de España: “Cataluña es la segunda comunidad autónoma que más dinero aporta al Estado, y querer que ese dinero se reparta entre las comunidades que más lo necesitan no es ser facha, es ser solidario”.