VOX se frota las manos: Rajoy declara en el juicio del 1-O obligado a decir la verdad

Desde la dirección nacional del Partido Popular quiere trasladar una imagen de "normalidad institucional" a la declaración de Mariano Rajoy este miércoles en el Tribunal Supremo. No se prevé que el actual líder del partido, Pablo Casado, acompañe al ex presidente del Gobierno en su cita como testigo ante la Sala de lo Penal, presidida por el juez Marchena.

Rajoy abrirá la sesión de tarde de las testificales de este miércoles 27 ante el Tribunal Supremo, en el marco del juicio del 1-O. El ex presidente del Gobierno declarará tras el diputado de ERC Joan Tardá, el actual presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, el ex presidente de la Generalitat Artur Mas, la ex vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, y el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Rajoy será interrogado, en primer término por la acusación popular de VOX y la defensa de Jordi Sànchez, ya que ambos coincidieron en solicitar su citación a la Sala de lo Penal que preside el juez Manuel Marchena.

VOX ultima la preparación de su batería de preguntas que irá orientada a confirmar si, como declaró ante el tribunal el ex consejero Santiago Vila, su Gobierno mantuvo abiertas vías de diálogo orientadas a pactar con los líderes independentistas catalanes, que ahora se sientan en el banquillo, una suspensión del referéndum condicionada a la convocatoria de unas elecciones autonómicas con un enfoque plebiscitario y a cambio de algunas cesiones. La formación política que ejerce la acusación popular y hasta la fecha no ha podido preguntar a ninguno de los acusados, intentará aprovechar la oportunidad que se le presenta de la mejor manera posible.

VOX tratará de evidenciar la laxitud con la que, en su opinión, actuó el entonces jefe del Ejecutivo ante la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Materia en la será protagonista el intercambio epistolar entre Rajoy y Puigdemont, aportadas por la Fiscalía en su escrito de acusación, instándole al cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y al acatamiento de la legalidad.

VOX quiere conocer el papel de cada uno de los interlocutores, así como los términos de dicha interlocución -que Vila asegura estuvo abierta hasta el último minuto- y determinar si, con ello, es susceptible que se deriven nuevas responsabilidades. Las semanas inmediatamente anteriores a la celebración del referéndum ilegal del 1-O, así como las posteriores que desembocaron en la Declaración Unilateral de Independencia, fueron una prueba de fuego para Rajoy, quien está dedicando estos últimos días a repasar la línea temporal de los acontecimientos.

Rajoy será interpelado para que desglose los detalles de la designada ‘operación diálogo’ en la que la propia Sáenz de Santamaría, vicepresidenta de su Ejecutivo, tuvo por interlocutor a Oriol Junqueras, como número dos de la Generalitat, y llegó a afirmar que dispondría de “despacho en Barcelona” para tomar la iniciativa en las conversaciones.

Obligado a decir la verdad

Tanto Mariano Rajoy, como el resto de los 20 testigos de perfil político que concentrarán su intervención en los dos próximos días, tienen la obligación legal de decir la verdad y de contestar a todas aquellas partes que tengan concedida la posibilidad de preguntarles. Así lo fija el artículo el artículo 458 del Código Penal, que tipifica el delito de falso testimonio, dentro del Título que recoge los ilícitos contra la Administración de Justicia. El incumplimiento de este requisito se castiga con penas de prisión y multa, que en el caso del procedimiento penal se eleva a penas de prisión de 1 a 3 años y multa de 6 a 12 meses.

Por su parte, fuentes del Partido Popular quieren que la intervención de Rajoy se produzca en un contexto de absoluta “normalidad” institucional. Desde la dirección nacional han indicado que, por lo tanto, no se prevé que el actual líder del partido, Pablo Casado, acompañe al expresidente del Gobierno en su periplo ante el tribunal competente para enjuiciar los hechos en discusión.