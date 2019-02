Desde la acusación popular de VOX reconocen que la actitud y enfoque de la defensa del ex consejero Santiago Vila ha distado mucho del resto de acusados. Aunque consideran precipitado hacer valoraciones sin contar con el conjunto de las declaraciones de todos los acusados.

El ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy declarará como testigo ante el Tribunal Supremo, en el juicio del 1-O, este miércoles 27 de febrero a las 16:00, a petición de las defensas y la acusación popular de VOX. Su comparecencia será la oportunidad de VOX de interrogar a Rajoy para que explique los detalles de las conversaciones mantenidas entre su Gobierno y el Govern de Cataluña, durante los días previos a la celebración del 1-O.

La declaración del ex consejero de la Generalitat Santi Vila servirá como base para centrar la batería de preguntas que ultima VOX. No en vano, en sus manifestaciones ante el tribunal y en respuesta a la Fiscalía, el ex titular de Cultura, Empresa y Conocimiento aseguró que frente “lo que habíamos acordado discretamente y sin publicidad, por el clima de desconfianza y la tensión exterior tan fuerte, al día siguiente se torció”.

Vila explicó que, a solicitud de Puigdemont, realizó una labor de intermediación con el Gobierno de Rajoy y altos cargos del PSOE. Porque, siempre según sus palabras, era muy valorado por Madrid. “No deberíamos hablar de negociación, pero sí de interlocución, de mediación, porque había mucho más moderado y centrista en los dos gobiernos de lo que a veces se dice”. Y sobre estos extremos preguntará VOX a Rajoy.

VOX quiere conocer el papel de cada uno de los interlocutores, así como los términos de dicha interlocución -que Vila asegura estuvo abierta hasta el último minuto- y determinar si con ello, es susceptible que se deriven nuevas responsabilidades. Las semanas inmediatamente anteriores a la celebración del referéndum ilegal del 1-O, así como las posteriores que desembocaron en la Declaración Unilateral de Independencia, fueron una prueba de fuego para Rajoy, quien está dedicando estos últimos días a repasar la línea temporal de los acontecimientos. Con especial atención al intercambio epistolar con Carles Puigdemont, documentos que tendrán un protagonismo especial durante el procedimiento judicial.

La formación de Abascal tratará de indagar sobre los detalles de la designada ‘operación diálogo’ en la que la propia Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Ejecutivo popular, tuvo como interlocutor a Oriol Junqueras, como número dos de la Generalitat, y llegó a afirmar que dispondría de “despacho en Barcelona” para tomar la iniciativa en las conversaciones. Sáenz de Santamaría declarará como testigo el próximo miércoles. En la misma fecha que los ex ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Interior, Juan Ignacio Zoido.

Desde VOX aseguran a OKDIARIO, no obstante, que valoran las afirmaciones de Vila con cautela dado que es necesario interpretarlas “en el contexto de las declaraciones de todos los acusados, una vez concluyan las todavía pendientes”, de la ex presidenta del Parlament, Carme Forcadell y el líder de la asociación separatista Òmnium Cultural, Jordi Cuixart.

Sin embargo, la representación jurídica de la formación política que ejerce como acusación popular, no niega que “la actitud de Vila y el enfoque de su defensa han sido un punto de inflexión entre el resto de los encausados”. Detalle que aprovecharán para tratar de desmontar, en base al principio de contradicción, el alegato político utilizado por todos ellos hasta la fecha.

Y todo, mientras ultiman la que será una de las decisiones más relevantes: cuál de los dos letrados habilitados, Pedro Fernández o Javier Ortega Smith, asumirá el interrogatorio al ex presidente Rajoy. “Aunque parezca mentira, todavía no está tomada“, aseguran.