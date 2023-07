Vox exigirá al PP recuperar el delito de sedición sin esperar al fallo del Constitucional

La reforma del Código Penal para recuperar el tipo penal de la sedición deberá ser realizada de forma urgente, incluida en el primer paquete de medidas del futuro Gobierno. Es una de las exigencias que Vox marcará al PP, según han confirmado a OKDIARIO fuentes del equipo de Santiago Abascal. Deberá rescatarse la sedición y recuperar la malversación tal y como aparecía antes de que Pedro Sánchez rebajase el Código Penal a la medida de los golpistas catalanes, el independentismo con cuyos votos se ha mantenido en La Moncloa.

Aquella polémica reforma exprés pactada entre el Gobierno de Sánchez y los secesionistas fue recurrida ante el Tribunal Constitucional tanto por el PP como por Vox. Los populares se han centrado fundamentalmente en alegar una inconstitucionalidad de forma, por tramitación viciada. Vox, por su parte, ha ido directamente contra el resultado: consideran que eliminar el delito de sedición y rebajar el de malversación es una reforma penal hecha a la medida de unos ciudadanos en concreto, los cabecillas del golpe independentista de Cataluña en el otoño de 2017. Subrayan que es inconstitucional legislar a la medida de individuos concretos. Eso atenta contra el principio de igualdad ante la ley.

La coalición socialcomunista de Gobierno y sus socios independentistas y proetarras sacaron adelante esa reforma penal a finales de 2022. Escasas semanas después, en enero, Vox presentaba el primer recurso de inconstitucionalidad, que fue admitido a trámite el 6 de marzo. En mayo era admitido por el TC el recurso del PP. Sin embargo, el Constitucional no ha movido ni un dedo al respecto. Mantiene esos recursos cuidadosamente aparcados, para no pronunciarse antes de las elecciones del próximo domingo.

A partir de ahí, según cuál sea el Gobierno resultante, la mayoría de izquierdas que domina el actual TC tendrá en su mano un fallo de evidente influencia política. Y eso es lo que Vox insiste en que no se puede admitir ante la urgencia de recuperar el tipo penal de la sedición: revertir la reforma penal a la medida de los golpistas ha de ser una prioridad para el nuevo Gobierno, al margen de cómo y cuándo emita su fallo el Tribunal Constitucional.

Sentencia sine die

«El Tribunal Constitucional ha demostrado que, cuando quiere, es capaz de resolver en días y, cuando no quiere, pueden pasar 13 años, como ocurrió con el aborto», explican desde la cúpula de Vox. «En este caso, al afectar a una cuestión nuclear del Estado de Derecho, a la protección jurídica con que debe estar dotado frente a quienes quieren subvertir el orden constitucional, estos recursos que hay pendientes en el TC ya deberían haber sido resueltos», subrayan.

En el PP, sin embargo, se muestran más benévolos al respecto. Desde la cúpula popular son comprensivos ante el silencio del Constitucional. «No es extraño, suele tardar años en dictar sentencia», indica a OKDIARIO una portavoz del PP en materias jurídicas. El criterio dista del que tiene el Vox al respecto, que ve en ese silencio del TC una intencionalidad política evidente: no decir nada hasta que pasen las elecciones, para no incomodar a Sánchez, y luego guardarse el fallo como potencial ariete si la derecha llega al poder.

Por eso, Vox insiste en que, si hay un pacto de gobierno con el PP, ese incluirá entre sus prioridades legislativas la recuperación del delito de sedición, porque actualmente el Estado «está desarmado legalmente, desprotegido frente a un golpe como el que intentaron los secesionistas catalanes en 2017». Además, al rebajarse el delito de malversación y contemplarlo sólo para quienes se lucran directamente, no para quienes desvían fondos a fines distintos de los legalmente establecidos, los tentados a lanzar un nuevo golpe separatista también cuentan con una legislación más benévola.

«No admitiremos dilaciones»

«No admitiremos que se pretenda dilatar el blindaje del Estado bajo el argumento de que hay unos recursos pendientes en el Constitucional y que se esperará a su pronunciamiento», advierten desde Vox al insistir en que debe reinstaurarse de urgencia el delito de sedición en caso de que el PP llegue al Gobierno. «No admitiremos dilaciones porque nada tiene que ver esa inconstitucionalidad pendiente de sentencia con que se promueva, si hay capacidad parlamentaria para ello, una reforma del Código Penal que reinstaure lo que Sánchez eliminó al gusto del independentismo», subrayan.

En este sentido, los expertos coinciden en que el hecho de que exista vivo un recurso de inconstitucionalidad, pendiente de sentencia, no es impedimento alguno, ni legal ni moral, para acometer una reforma en ese mismo particular. Así lo indica, en declaraciones a OKDIARIO Miguel Presno, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo. «Además, consumada esa reforma penal, quienes en su día recurrieron la anterior podrían retirar sus recursos, e incluso el TC podría optar por no pronunciarse, porque podría entender que desaparecida la norma objeto de controversia también ha desaparecido el objeto de los recursos», indica.

En cualquier caso, Prenso subraya que «no supondría problema alguno legislar para recuperar el tipo penal de la sedición y la anterior configuración del delito de malversación pese a que el TC no haya resuelto los recursos e incluso habiéndolo hecho, fuera cual fuera el sentido de su fallo, porque lo que nunca podrá determinar el Tribunal Constitucional es si es o no oportuno que esté tipificado el delito de sedición», explica Presno.

El PP, por su parte, insiste en que se mantiene firme en su compromiso de reinstaurar el delito de sedición y recuperar plenamente el de malversación. Pero evita atarse a plazos concretos y criticar la pasividad del Constitucional ante los recursos que admitió a trámite hace meses –el primero hace más de cuatro meses–.