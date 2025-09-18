La okupación vuelve a golpear a una familia murciana. José Martín, vecino de Los Nietos (Cartagena), lleva cuatro meses viendo cómo una inmigrante ha tomado por la fuerza su vivienda, convirtiéndole en rehén de una situación que le ha llevado a estar de baja por ansiedad y bajo tratamiento psiquiátrico.

La dramática situación ha provocado la indignación del presidente de Vox en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, quien ha dicho que con Vox, a los okupas una «patada en el culo y fuera de manera inmediata y sin ningún tipo de mediación».

Acompañado por la diputada regional María José Ruiz y el Grupo Municipal de Vox en Cartagena, Antelo ha denunciado sin tapujos que «la okupación se ha convertido en un grave problema en la Región de Murcia».

El dirigente de Vox ha sido especialmente crítico con el tratamiento de favor que reciben los okupas frente a los propietarios de las viviendas. «En España se defiende la propiedad privada y no vamos a permitir que las víctimas se conviertan en culpables, mientras los culpables son tratados como víctimas», ha señalado.

Uno de los aspectos más indignantes de la okupación que sufre Martín es la paradoja fiscal. Como ha denunciado Antelo, «es una auténtica vergüenza y un escándalo que cada vez haya más casas okupadas en nuestra tierra, que los propietarios tengan que pagar recibos como el IBI mientras pierden lo que es suyo».

Frente a este problema, el líder regional de Vox ha criticado el papel de las administraciones públicas sobre las que ha dicho que miran hacia otro lado. «Si la administración no protege la propiedad privada, al menos los ayuntamientos deben dejar de pasar esos recibos a los afectados», ha dicho.

«Son los servicios sociales de las administraciones los que tienen que poner los recursos para las personas que realmente sean vulnerables, pero nunca a costa de la vivienda de cualquier particular», ha subrayado.

El presidente regional ha defendido el derecho a la propiedad privada, recordando que estas viviendas representan «el esfuerzo de toda una vida, ya sea como vivienda principal, complemento de su pensión o una inversión para vivir más desahogadamente».

El propio José Martín, visiblemente afectado por la situación que le ha llevado a necesitar tratamiento psiquiátrico, ha mostrado una determinación inquebrantable: «Esta lucha no acaba cuando se vayan ustedes, empieza hoy. Me vendré todos los días a la puerta de mi vivienda a reivindicar lo que es mío».

En un emotivo llamamiento a la solidaridad vecinal, Martín ha pedido el apoyo de todos los vecinos de Los Nietos advirtiendo que «hoy soy yo, pero mañana puede ser cualquiera».