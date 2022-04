Vox ha expulsado del grupo de prensa al periodista de OKDIARIO que publicó el mensaje interno donde se ordenaba a sus cargos públicos mantener un «perfil bajo» en las críticas a Feijóo. «Ya no confiamos en ti». Este ha sido el principal argumento que la formación conservadora ha esgrimido para justificar la expulsión del periodista. Asimismo, el partido de Abascal ha dado a entender que la prensa no puede o no debe publicar «mensajes internos» de Vox porque «es cómo publicar un off the record».

«Prensa VOX» -así se llama el grupo de whatsapp de donde ha sido eliminado el periodista- es un grupo de carácter informativo donde se anuncian todo tipo de convocatorias y de previsiones relacionadas con el partido de Abascal. Estos grupos de Telegram y Whatsapp, que funcionan como una suerte de «tablones de anuncios», son muy comunes en todos los partidos para que exista una relación fluida entre las formaciones políticas y la prensa. En concreto, en el grupo «Prensa Vox», hay 231 miembros los cuales la mayoría son periodistas de distintos medios que siguen la información que el partido verde va publicando.

Naturalmente, el mensaje de la dirección de Vox a sus cargos, difundido por OKDIARIO, nunca circuló por el chat de periodistas dado que las publicaciones que suelen aparecer en el grupo de «Prensa Vox» están siempre relacionadas con la agenda política de los altos cargos del partido y con sus declaraciones correspondientes. También pueden visualizarse las actuaciones más relevantes del partido en materia jurídica, social o institucional.

OKDIARIO accedió a la orden interna de Vox a través de uno de sus múltiples destinatarios en toda la geografía nacional, ya que la orden fue trasladada a alcaldes, concejales y diputados provinciales.

Este fue el mensaje textual que recibieron todos ellos: «Estimados alcaldes, concejales y diputados provinciales: Buenas tardes. Es muy importante que mantengáis un perfil bajo respecto a Feijóo en redes sociales. Hay que evitar realizar críticas que puedan repercutir en posteriores acuerdos de Gobierno. No podemos darle al PP ningún pretexto para que pueda decir que es Vox el que impide cualquier pacto. Ceñiros, en relación con la crisis del PP y la llegada de Feijóo, a RT lo que publique la cuenta nacional de Vox. Gracias y un saludo».