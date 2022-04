Vox ha dado una orden taxativa a sus cargos provinciales: «perfil bajo» en las críticas a Alberto Núñez Feijóo para no dañar futuros acuerdos con el PP, como el que este lunes se ha fraguado en Castilla y León con la investidura de Alfonso Fernández Mañueco. Según ha podido saber OKDIARIO, el partido de Abascal está muy pendiente de todo lo que publican sus cargos públicos en redes sociales para evitar problemas de estrategia.

«Estimados alcaldes, concejales y diputados provinciales: Buenas tardes. Es muy importante que mantengáis un perfil bajo respecto a Feijóo en redes sociales. Hay que evitar realizar críticas que puedan repercutir en posteriores acuerdos de Gobierno. No podemos darle al PP ningún pretexto para que pueda decir que es Vox el que impide cualquier pacto. Ceñiros, en relación con la crisis del PP y la llegada de Feijóo, a RT lo que publique la cuenta nacional de Vox. Gracias y un saludo», es el mensaje que han recibido los cargos provinciales de Vox a través de los canales habituales de comunicación interna.

Este mensaje, al que ha tenido acceso OKDIARIO a través de una fuente cercana al partido de Abascal, fue enviado durante la semana en la que Vox se encontraba negociando la investidura de Mañueco en Castilla y León. En el texto enviado, los destinatarios reciben la orden de no darle motivos al PP para que no llegue a ningún acuerdo con Vox y que se limiten a retuitear lo que publique la cuenta nacional de Vox.

Asimismo, las mismas fuentes aseguran que Vox quiere llegar a acuerdos con el PP y están haciendo esfuerzos para mantenerse al margen de la evolución del partido ahora liderado por Feijóo. «El objetivo es expulsar a la izquierda no entrar en guerras con el PP», han dicho.

En cuanto al control que Vox ejerce sobre sus cargos públicos, las fuentes consultadas sostienen que desde el partido les indican cómo actuar en cada caso para que no se salgan de los «márgenes» marcados.»Nos dan directrices, nos dicen cómo actuar para que no metamos la pata con un tema en concreto. Nos dicen que no podemos hacer determinados comentarios a través de nuestras redes. Cuando ocurrió lo de Casado también nos dijeron que no nos metiéramos y que no criticásemos, que mantuviéramos un perfil bajo igual que ahora con Feijóo», han señalado.

El interés de Vox por controlar la comunicación y la imagen pública que ofrece a la sociedad no es nuevo. Durante las negociaciones entre la formación de Abascal y el PP para la constitución de un Gobierno en Castilla y León, Vox se interesó por «las comunicaciones» y lucharon para que la vicepresidencia de García-Gallardo no estuviera vacía de contenido y para que pudiera participar en la gestión de las campañas de publicidad institucional. Objetivo que acabaron consiguiendo.