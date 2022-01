José Manuel Villarejo recusa al magistrado de la Audiencia Nacional Fermín Javier Echarri de Tandem por su actuación en el caso de Abdul Rahman El Assir, un mercader de armas hispano-libanés que acompaña ahora en Abu Dabi a Juan Carlos I. El comisario anotó en 2014 en uno de sus diarios las presuntas maniobras que llevó a cabo para tratar de influir en el magistrado, que en esas fechas instruía en el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid una causa por delitos fiscales contra El Assir. Villarejo pide que se incluyan como pruebas los documentos que demostrarían que entre ambos se llevaron a cabo negociaciones para «reconducir la situación».

La defensa del ex comisario ha presentado un incidente de recusación contra el magistrado de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tras hacerse pública su vinculación en este asunto. Así se argumenta en el escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, en el que se alude a un artículo publicado por el Periódico de España que detalla, a raíz de las anotaciones de Villarejo en su diario, los encuentros que el ex comisario mantuvo con Fermín Javier Echarri para tratar de exonerar a El Assir. «Nuestro defendido, al tener conocimiento de esta noticia, ha reconocido el hecho objeto de la misma, si bien es cierto, que no recordaba que el juez que en 2014 era el titular del juzgado de instrucción nº 52 de Madrid, es el mismo que en 2022, forma parte como miembro, del Tribunal que enjuiciará, las piezas de la causa general Tándem en este Plenario» reza el documento.

La defensa de Villarejo, que tacha la filtración de sus diarios de asunto de «extrema gravedad», al considerar que «alguna de sus anotaciones, son sobre acciones vinculadas con el espionaje, tal y como la propia Fiscalía reconoció en el Plenario, durante la sesión del 1 de diciembre del pasado año», argumenta que al ex comisario «se le pidió actuar en aquellos asuntos donde otros enviados del CNI habían fracasado y uno de ellos era buscar una salida discreta al problema judicial que tenía el comerciante de armas Abderramán El Assir en el juzgado de Instrucción N.º 52, donde era titular el ahora recusado, el Ilustrísimo Magistrado, Fermín Javier Echarri».

Según expone la defensa de José Manuel Villarejo en el incidente de recusación, «el problema radicaba según manifestaba el propio el Assir, en que, se le había abierto una causa en España, por presiones de Francia, con la intención de que Suiza accediera a la entrega que en varias ocasiones se le había denegado, con ocasión de un sumario francés abierto por la sospecha de que pudiera estar relacionado con el atentado en Pakistán en 2002 del autobús que transportaba los ingenieros franceses expertos de submarinos nucleares, falleciendo 11 de ellos». Según El Assir, prosigue la exposición de los hechos, el Gobierno «había permitido que la abogacía del Estado iniciara una falsa causa por delito fiscal para que se acumulara a la acusación francesa y así presionar a las autoridades helvéticas. Pero ya le había advertido al emisario del director del CNI, que si terminaba en Francia hablaría de sus actividades en el comercio de armas en España, con unas pruebas que comprometían a altas instituciones del Estado».

Unos datos «sensibles» que, según consta en el citado escrito, así como en el alguna de las anotaciones que figuran en los diarios personales del ex comisario, estaban en posesión de El Assir. Por ello, Villarejo recibió el encargo de reconducir esta situación, «que de no resolverse podría afectar a altas instituciones del Estado», sostiene el escrito.

Pide que se acepte como prueba

Por todo ello, según se argumenta en el incidente de recusación al que ha tenido acceso OKDIARIO, José Manuel Villarejo se reunió con Fermín Javier Echarri, que puso en marcha las gestiones solicitadas. «El ahora recusado, a cambio de volver a la Audiencia Nacional se comprometió a mediar con Fiscalía y con la Abogacía del Estado y llegar a un acuerdo con El Assir a cambio de rebajar la cantidad de 1o a 3 millones de euros, lo que finalmente no sucedió». De hecho, en la actualidad Abdul Rahman El Assir se encuentra en busca y captura internacional.

«El Ilustrísimo Magistrado ahora recusado difícilmente puede justificar que olvidó, siendo Juez de Instrucción en Madrid, que participó, junto con nuestro defendido en una cuestión de la máxima sensibilidad, siendo avisado de que actuaba en nombre de la seguridad del Estado, realizando gestiones sugeridas por todos los que de una u otra manera intervinieron en el asunto que afectaba a El Assir», sostiene la defensa de Villarejo, para la que, con la publicación de la actuación en 2014 del magistrado, «se ha introducido un factor que indefectiblemente desequilibraría la neutralidad de su percepción».

José Manuel Villarejo solicita, además, que este hecho sea admitido como medio de prueba. «El contenido de la noticia aludida no puede ser ignorada por esta Ilustrísima Sala, puesto que, incluso estando la instrucción ya cerrada de las piezas objeto del presente juicio, se han admitido como medio de prueba anotaciones contenidas en los diarios personales de nuestro defendido». De no hacerlo, señala la defensa del ex comisario, «esta Ilustrísima Sala podría estar quebrantando el principio de contradicción y el derecho de defensa».

Además, la defensa de Villarejo pide, previa solicitud de desclasificación por el Consejo de Ministros, que el Centro Nacional de Inteligencia remita toda la documentación referida al encargo ordenando al ex comisario por el caso de El Assir, así como una serie de testificales a fin de acreditar el contacto y las gestiones mantenidas entre Villarejo y Echarri en su condición de juez instructor del proceso seguido contra El Assir.