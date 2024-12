Vox ha publicado un vídeo en el que critican al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aludiendo a las investigaciones que rodean a su entorno familiar y político, versionando Pedro Navaja, la canción de Rubén Blades. Esta sátira incluye frases como: «Pedro Navaja ya enfila el camino del juzgado». Tal y como ha explicado la formación de Santiago Abascal, se trata de un vídeo «para despedir el año». «A pesar de todo… ¡Feliz 2025!», concluye su mensaje.

En el vídeo, Vox hace un repaso de las investigaciones judiciales en las que está sumido su entorno: su esposa, Begoña Gómez, su hermano, David Sánchez, y su ex mano derecha, José Luis Ábalos. También alude a la titulación de su mujer, que, tal y como desveló OKDIARIO, no es oficial y, por tanto, no se le puede considerar graduada.

En el repaso del año del presidente del Gobierno también recuerda la accidentada visita del líder socialista a Paiporta, una de las localidades más afectadas por la DANA, junto al Rey Felipe VI y la Reina Letizia, en la que también estuvo presente el presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón. De aquella cita tuvo que salir después de que a la comitiva le lloviesen palos y barro.

El vídeo de Vox también se burla de la petición que hizo Sánchez de no utilizar corbata como medio para reducir el consumo energético en medio de la inflación. El líder socialista argumentó que su uso da calor y obligaba a reducir la temperatura del aire acondicionado, algo que pretendió combatir dejando de usar este complemento.

Transcripción

Por la esquina de la Moncloa lo vi pasar. Con el tumbao’ que tienen los chulos al caminar. Las manos siempre en los bolsillos de su gabán pa’ que no sepas con cuál de ellas te va a engañar. Va sin corbata porque es mejor. Lo dice la ciencia, que así combate el calentamiento y nuestra paciencia. Viene de Paiporta después de fingir una agresión y salir por patas haciéndose el cojo el muy felón.

Como a tres cuadras de aquella esquina está su mujer. No sabe nada, no ha terminado ni la EGB. Está impartiendo un máster en la Universidad y ha patentado un software que no es su propiedad. Un coche pasa muy despacito por la avenida. No tiene placas, pero todos saben que es policía. Es de la UCO, Marlaska no lo puede detener.

Investiga a Illa por la mascarillas. Y a Armengol también. Mientras camina, pasa la vista de esquina a esquina. Ábalos y el Berni van a por farlopa y unas putillas. Y Pedro Navaja le dice a Koldo, no pasa nada. Nombraré a mi hermano director de la Orquesta Nacional, jaja. Mira por un lado, mira al otro y ve que Aldama reparte sobres con comisiones para la trama.

Pedro Navajas las manos siempre dentro del gabán. Mira, sonríe. Y si le preguntan no sabe nada. Pero mira por dónde Aldama se va al juzgado. Y le han contado sus fechorías al juez peinado.

Pedro Navajas afila el rostro está acojonao’ y ordena a la tele que digan que es bulo lo investigao’. Pedro Navaja, que tiene la jeta que es de cemento, sube la tribuna y con voz lastimera le habla al Congreso. Todo está bien, todo es mentira, se lo han inventado la ultraderecha, la derecha extrema y algún cuñao’.

Está sentado y su mandíbula va a estallar. En el estrado le está atizando Santi Abascal. Es un corrupto, aunque lo quiere disimular echándole la culpa al calentamiento global.

Pedro Navaja ya enfila el camino del juzgado. Las Charos lloran: «Ay, qué mala pata siendo tan guapo». Está pringado. Sus fechorías las va a pagar por traicionero, por embustero y por charlatán. Pedro, tío, sinvergüenza, parece que ahora sí te han pillado. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida.