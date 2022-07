«La política no es hacerse un book de fotos». Estas palabras fueron pronuncias por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 11 de febrero. Entonces hacía campaña en Castilla y León. Quedaban dos días para las elecciones de la comunidad autónoma y el también secretario general del PSOE era el plato fuerte para cerrar la carrera electoral de su partido.

Ahora la hemeroteca le vuelve a jugar una mala pasada. Con media España siendo devorada por las llamas de los incendios de verano, Sánchez se ha desplazado hasta Casas de Miravete, la localidad extremeña donde se desató el incendio que afectó al Parque Nacional de Monfragüe y que ha calcinado más de 3.000 hectáreas. Allí le han sacado su último posado.

Pedro Sánchez: “La política no es hacerse un book de fotos”🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/BKNizfc167 — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) July 18, 2022

Allí, sin que los vecinos de las localidades pudiesen espetarle críticas, Sánchez ha sido fotografiado en un posado, con los brazos cruzados, con rostro serio y mirada al infinito, el presidente aparecía con el terreno calcinado a sus espaldas. Algunos usuarios incluso han ido más allá con la foto.

Las críticas no han parado de caer en cascada desde que la agencia Efe distribuyera la imagen, lo que demuestra que no es un montaje. El vídeo de las declaraciones en Castilla y León no ha hecho más que avivar los comentarios.