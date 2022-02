UPN suspenderá de militancia durante dos años y medio a los diputados Sergio Sayas y Carlos García Adanero por no acatar la disciplina del partido y votar en contra de la reforma laboral. La medida impide a los dos diputados volverse a presentar a cargo público durante el próximo electoral, previsto para 2023, pero podrán recuperar la militancia una vez cumplida la sanción.

La propuesta del Comité de Disciplina y Garantías de UPN desautoriza en cierta medida a su líder Javier Esparza, cuya ejecutiva quería que tanto Sayas como Esparza devolvieran el acta de diputados y, si no lo hacían, se les expulsara del partido.

A partir de ahora, Sayas y García Adanero disponen de cinco días para presentar alegaciones a la propuesta del Comité de Garantías. Los diputados presentarán alegaciones, según ha confirmado el propio García Adanero.

Tras conocerse la decisión, Carlos García Adanero ha anunciado este mismo miércoles que presentará alegaciones a la propuesta del Comité de Garantías y Disciplina de UPN de suspenderles de militancia a él y al diputado Sergio Sayas durante dos años y medio por no acatar la directriz del partido de votar a favor de la reforma laboral.

García Adanero ha afirmado, en declaraciones a EP, que dado que la expulsión «no es posible estatutariamente, han buscado una expulsión en diferido» con la suspensión de militancia durante dos años y medio.

El diputado ha afirmado que «nos llama la atención la rapidez» de la decisión del Comité de Garantías. «El jueves por la tarde votamos, hoy es miércoles, no sé si hay órgano que se dé tanta rapidez en tomar unas decisiones, no sé si existe en toda España», ha asegurado.

Además, García Adanero ha afirmado que estos días están hablando con afiliados que les están dando su apoyo y ha dicho que le habría gustado que «en un tema de esta importancia se hubiera convocada una Asamblea, si tan convencida estaba la dirección, para conocer la opinión de los afiliados de UPN» respecto a la posición del partido en relación con la reforma laboral.

Por su parte, Sergio Sayas prevé ofrecer una rueda de prensa esta tarde a las 18.30 horas en Madrid.

La dirección de UPN pidió el pasado jueves 3 de febrero a Sergio Sayas y Carlos García Adanero, que entregaran sus actas de diputado después de que rechazaran convalidar la nueva reforma laboral.

«Sergio Sayas y Carlos García Adanero han tomado la decisión en contra de la decisión de los órganos del partido», señalaron entonces desde la dirección regionalista, que añadió que «se ha tomado también engañándonos, como demuestra que han manifestado previamente de manera pública que iban a aceptar la disciplina de voto para después no hacerlo».

Asimismo, la dirección afirmó la semana pasada en un comunicado que «hemos podido constatar que los dos diputados sí que han advertido del sentido final de su voto a otras formaciones políticas, que han sido conocedoras del mismo, mientras la dirección de UPN desconocía este extremo».

Desde la formación regionalista se pidió disculpas al PSOE y al PSN: «Lo que ha sucedido hoy no representa a UPN, un partido de palabra, de valores y de principios, que cumple sus acuerdos. Entre esos valores y principios no se encuentra no cumplir la palabra dada».

Finalmente, manifestó que «la deslealtad con los votantes, afiliados y órganos del partido es absoluta e inaceptable, por lo que pedimos a los dos representantes de UPN en el Congreso que entreguen su acta de diputado inmediatamente».

Sayas se negó a entregar el acta de diputado

El diputado de Unión del Pueblo Navarro (UPN) en el Congreso Sergio Sayas, que incumplió la decisión de su partido de apoyar la reforma laboral, aseguró que no atenderá la solicitud de la dirección de la formación foral y que no pensaba entregar su acta del Congreso.