Última hora de la borrasca Claudia, en directo hoy | Alerta roja de la AEMET por fuertes lluvias y ríos desbordados en España
La borrasca Claudia está dejando en las últimas horas un fuerte temporal con lluvias intensas y fuertes vientos en estas partes de España
Canarias suspende las clases después de la multialerta de la AEMET por la borrasca Claudia
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) emitió en la noche de este jueves un aviso rojo de «peligro extraordinario» por la acumulación de precipitaciones de más de 120 litros por metro cuadrado en doce horas en zonas del norte de Cáceres, el Sistema Central y el sur de Ávila.
La alerta ha estado en vigor hasta las 05:59 horas de este viernes, 14 de noviembre, pero los expertos ahora temen por el caudal de los ríos. Y es que, algunos están a punto de desbordarse por la cantidad de agua que han recibido en las últimas horas.
Así las cosas, la AEMET ha pedido a la ciudadanía que, ante la situación de «riesgo extremo», evite cauces y zonas inundables, además de seguir las recomendaciones de Protección Civil.
Se espera que la borrasca Claudia permanezca estacionaria durante todo el fin de semana. Se espera que las lluvias no cesen en los próximos días en la mayor parte de la Península, aunque siendo poco probables y de carácter ocasional en los litorales cantábricos, Ebro y extremo este, así como en Baleares con intervalos de nubes altas tendiendo a cubrirse. Por el contrario, serán más abundantes en Andalucía occidental, Pirineo, sistema Central y oeste de Galicia, cordillera Cantábrica y Alborán, donde es probable que sean fuertes y persistentes. Además, irán con tormenta y posible granizo ocasional en el oeste de Andalucía, así como, de forma aislada, en el oeste de Galicia y entorno pirenaico oriental.
Suspendidas las clases en Huelva por el temporal
El Ayuntamiento de Cartaya (Huelva) ha decretado el cierre cautelar y temporal del CEIP Juan Ramón Jiménez ante la necesidad de «adoptar medidas inmediatas para garantizar la seguridad» tras los daños provocados por la borrasca Claudia.
La borrasca Claudia permanecerá sobre España todo el fin de semana
La borrasca Claudia permanecerá estacionaria sobre nuestro país todo el fin de semana. Se espera que las lluvias nos acompañen a lo largo del día de hoy, así como el sábado y domingo. Es probable que las precipitaciones continúen el lunes y el martes.
La nieve también se dejará ver en las próximas horas
Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), en las próximas horas nevará en cumbres de Pirineos, sistema Central y Sierra Nevada. También se registrarán bancos de niebla en entornos de montaña y en Alborán.
La borrasca Claudia deja avisos en toda España
La borrasca Claudia mantiene avisos en una veintena de provincias y la ciudad autónoma de Ceuta por lluvia, viento, tormenta y oleaje, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). En concreto, con avisos amarillos por lluvia estarán Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla, Huesca, Ávila, León, Salamanca, Palencia, Zamora, Barcelona, Girona, Lleida, A Coruña, Pontevedra, Cáceres, Ceuta .
En cuanto a viento, las provincias con aviso amarillo serán Cádiz, Huelva, Huesca, Ávila, León, Palencia, Segovia, Soria, Lleida, Cantabria y Navarra (vertiente cantábrica y pirineo navarro).
El río Tormes se desborda a su paso por El Barco de Ávila
Las lluvias de las últimas horas, que han hecho saltar las alarmas en algunos puntos del país, han provocado un aumento considerable del caudal de los ríos. El río Tormes, a su paso por El Barco de Ávila, ya se ha desbordado.
🚨 El Rio Tormes ya se ha desbordado en el Barco de #Ávila y las zonas aledañas se encuentran inundadas. #BorrascClaudia #FMA pic.twitter.com/ICKkneEgjx
— MeteoÁvila (@Meteoavila2) November 13, 2025
La AEMET alerta por el temporal este fin de semana
La AEMET ha pedido a la ciudadanía que, ante la situación de «riesgo extremo», evite cauces y zonas inundables, además de seguir las recomendaciones de Protección Civil.
Las lluvias arrastran las cenizas de los incendios del pasado verano
El temporal ha provocado que las cenizas generadas por el incendio del Valle del Jerte de agosto estén siendo arrastradas por el río.