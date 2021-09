TVE ha renovado el contrato a la periodista Celia Blanco, que continuará de colaboradora del espacio matinal La Hora de La 1 al menos hasta 2022. Una renovación no exenta de polémica, ya que Blanco protagonizó un episodio censurable el pasado mes de mayo: tras las elecciones autonómicas en Madrid mostró su «deseo» de que a los votantes de Isabel Díaz Ayuso sufriesen «una buena enfermedad con diagnóstico tardío».

Lo anunció brevemente la propia periodista a través de sus redes este miércoles, en un mensaje que borró posteriormente ante el aluvión de críticas recordándole su salida de tono de hace unos meses que, como se comprueba en esa renovación, no conllevó ningún tipo de respuesta o reacción por parte de RTVE.

De esa manera, la periodista especializada en sexología y colaboradora habitual de El País, confirmaba que continúa trabajando para la televisión pública en ese espacio de La Hora de La 1, un magazine informativo matinal que presentan Marc Sala y Silvia Intxaurrondo.

El pasado mes de mayo, Blanco reaccionó a la victoria electoral de Díaz Ayuso en Madrid deseando «una buena enfermedad con diagnóstico tardío» a «todos los que votaron al PP».

«¿Saben lo que deseo a todos los que votaron al PP en Madrid? Una buena enfermedad con diagnóstico tardío fruto de los recortes. A todos. Incluidos aquellos con los que tenga el más mínimo trato. Ojalá ser bruja», aseguró Celia Blanco tras conocer los resultados de Madrid y la arrolladora victoria del PP en esos comicios.

La periodista borró las huellas de su mensaje poco después, pero no lo suficientemente rápido para que no quedasen pruebas de sus terribles deseos. En otro mensaje insistió en ello: «Sí. Deseo que todos los que votan a la derecha sufran en sus carnes lo que han votado. Además, lo deseo de verdad. Me parece lo más justo. Están pidiendo mi cabeza en los sitios en los que trabajo. Cosa absurda. Realmente diría lo mismo que he dicho en todos ellos. Es mi deseo, no la certeza de lo que ocurrirá».

Blanco, además de colaboradora de TVE, es articulista habitual del diario El País desde hace casi 5 años. Elabora el blog Mordiscos y Botones del periódico del Grupo Prisa, una sección dedicada al sexo «y a la política». También ha conducido un programa en la Cadena SER llamado Contigo adentro, de la misma temática.

«Mi hijo me mete mano»

La propia Blanco, que comparte nombre con una actriz porno y que le ha llevado a precisar que es «la otra Celia Blanco», también ha protagonizado polémicas en el pasado.

En una entrevista concedida en 2018, Blanco se descolgó con unas declaraciones que no pasaron desapercibidas. «Yo cada vez dinamito más tabúes, pero hasta hace poco creía que el mayor tabú era el de ‘mi hijo me mete mano’. Muy pocas madres hablamos de que nuestros hijos nos meten mano y nos desean sexualmente. En las relaciones parentales, cuando está el sexo de por medio, las manejamos siempre mal (…) Hay una cosa que se llama testosterona y a nuestros hijos les empieza a ser efervescente a partir de los 10 años, y a veces lleva implícito eso», aseguró.

Continuó relatando, a este respecto, que «a mí me pasó, y lo que hice fue pedir ayuda. Yo hablo de sexo, mi hijo sabe que soy bisexual y mi marido me mete mano cada vez que se cruza conmigo por un pasillo. Continuamente me mete mano, me da besos y me dice cosas bonitas porque nosotros nos gustamos mucho y ronroneamos mucho. Y mi hijo lo ve. Y mi hijo me quiere muchísimo, y me lo demuestra metiéndome mano. Yo a mi hijo le he tenido que decir ‘cariño, tú me quieres como si yo pudiese ser tu novia, y yo no soy tu novia, soy tu madre’. Me siento muy feliz de romper estos tabúes. Me siento afortunada. Soy feliz y me gusta mucho lo que estoy haciendo. Mucho».