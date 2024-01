El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha advertido al Gobierno socialista que si el Estado «se niega en redondo» a que Cataluña celebre un referéndum de independencia como el del 1 de octubre de 2017, se verán obligados a decir «colorín colorado» a esta legislatura.

El dirigente de Junts ha expresado que un «referéndum vinculante y acordado con el estado» es lo único que puede «quitar legitimidad» al del 1-O. «Para eso estamos en este acuerdo en el que pondremos lo bueno y mejor para que esto salga bien». Turull ha advertido al Gobierno que si «se niega en redondo, como diría aquel, colorín colorado».

Además, el secretario general de Junts ha explicado que se volverán «a reunir con el PSOE este mes de enero». «Hablaremos sobre los dos temas que queremos poner sobre la mesa», ha reconocido el ex portavoz de la Generalitat. En esa reunión, el PSOE y Junts tratarán «del referéndum y de la financiación», ha apuntado el político secesionista.

«Más soberanía para Cataluña»

«Aquí no votamos al PSOE porque sí», ha manifestado Turull este lunes. «Y ellos lo saben», ha añadido el catalán. «Los decretos de Sánchez han pasado», ha explicado, porque que se pactó «compensar que no volverá a pasar», es decir, que no se repetirá la presentación de una ley sin negociarla con Junts. A cambio de sus votos afirmativos, los diputados de la formación de Carles Puigdemont recibieron «más soberanía para Cataluña» entre lo que estaba «el tema de la inmigración», ha descrito Turull.

«Hemos pactado una decisión política de que a través de una ley orgánica se delegarían las competencias a la Generalitat de Cataluña para la gestión integral de la inmigración de Cataluña», ha explicado en una entrevista en TV3 el dirigente de Junts. «Han de venir todas las competencias para que la Generalitat pueda hacer una política completa en relación a la inmigración», ha ahondado Jordi Turull. Aun así, ha matizado que el texto de la norma no se ha fijado porque «en dos minutos no se pacta el contenido de la ley orgánica».

Después de que Pedro Sánchez matizara el contenido de lo acordado con el partido independentista, reduciendo el alcance de las entregas, Turull le ha reprochado que «lo que no vale es decir ‘esto no, esto no o esto no’ porque si no, eso ya no es [una cesión] integral». Además, el secretario general de Junts ha rememorado los cambios de opinión de Sánchez para defender que sí que se ha pactado una delegación integral de las competencias de inmigración. «El presidente había dicho que la Ley de Amnistía era inconstitucional y ahora hace mítines hablando de la constitucionalidad y la bondad de la amnistía», ha manifestado Turull.

📺 Secretari general @jorditurull a @elsmatins: “Pedro Sánchez també va dir que l’amnistia era impossible i ara fa actes on diu que és constitucional i en canta les excel·lències. Amb la immigració, volem la gestió integral per a la Generalitat amb totes les derivades.” pic.twitter.com/dgg5mHe2ly — Junts per Catalunya🎗 (@JuntsXCat) January 15, 2024

El político catalán también se ha expresado sobre los motivos que llevan a su partido a pedir la cesión de inmigración: «Queremos las competencias integrales de inmigración porque permite hacer políticas integrales». «La multireincidencia es una cosa sobre la que se debe actuar», ha concretado Turull.

«Si tú actúas con mentalidad de Estado, tienes que querer todas las competencias», ha subrayado el representante de Junts, «las que son agradables y las que no son». «Si nosotros queremos ser un Estado y ese es nuestro objetivo, las queremos tener todas y cuanto antes las tengamos, mejor», ha concluido Turull.

Comparecencia de Rajoy

Además, ha contado que solicitarán la presencia del ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy en una de las comisiones de investigación vinculadas al ‘lawfare’, es decir, la supuesta utilización de la justicia para la persecución del independentismo. «Pediremos la comparecencia de Mariano Rajoy en la comisión de investigación de la ‘Operación Catalunya’, pactada por Junts, donde esta vez no puede haber vetos», ha explicado el secretario general de la formación independentista. El político catalán lo ha justificado en que quieren «saber la verdad».

La formación independentista duda del Poder Judicial y cree que puede influir en la aplicación de la Ley de Amnistía. Por eso, Turull ha explicado que «con la Ley de Amnistía lo que propondremos es la aplicabilidad inmediata de la ley y la extensión de la ley». El dirigente de Junts ha acusado a los magistrados de una supuesta paralización de esta norma: «Vemos las intenciones de la cúpula judicial».