El CES Cardenal Cisneros ha acogido hoy un histórico debate sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva vencido 1.210 días, más de tres años y tres meses. Representantes de las Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Victoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI), así como los portavoces en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados de PSOE y PP, Francisco Aranda y Luis Santamaría, respectivamente, han expuesto sus posturas sobre la actual situación que atraviesa el Consejo y han analizado las posibles soluciones. El acto ha estado presentado y moderado por el director del diario digital Confilegal, Carlos Berbell.

La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Juezas y Jueces para la Democracia coinciden en la necesidad de proceder a una inmediata renovación, independientemente de una posterior reforma para la designación de los vocales de extracción judicial. En este punto, APM y AJFV, las dos mayoritarias en la carrera judicial, reclaman que de forma paralela a la renovación se aborde de manera inminente la reforma que establezca la elección directa de doce de los veinte vocales del Consejo.

Mientras que JJpD no define en qué sentido debe de abordarse esta reforma, que en todo caso considera que tendría que ser equilibrada, permanente y estable. La única asociación que se desmarca del resto es el Foro Judicial Independiente, que defiende que la reforma de elección directa debe ser previa a la renovación.

Por su parte, el portavoz socialista Francisco Aranda califica de “anormalidad democrática” la actual situación que atraviesa el Consejo y defiende el actual sistema de elección de vocales judiciales alegando que goza de una “doble legitimidad” al estar propuestos por los jueces y elegido por el Parlamento. Aranda ha criticado que el PP no ha querido renovar el CGPJ “porque no le conviene” y “eso no es una noticia buena”.

Sin embargo, se muestra confiado en que con la llegada de Alberto Núñez Feijóo a la presidencia del Partido Popular se produzca el ansiado acuerdo. “Es una oportunidad que se le viene al PP este sábado” y que puede ser un “acicate” para llegar al consenso.

Luis Santamaría, portavoz de los populares, señala que su partido, como ya ha expuesto Feijóo, ofrecerá al PSOE distintos pactos de Estado, entre los que habrá uno relativo a la Justicia, en el que se incluirá la renovación del Consejo. Pero critica que los socialistas están “muy enrocados” con el actual sistema de designación de los vocales judiciales “y no se mueven ni un milímetro”, lo que podría dificultar el acuerdo.

Tesis de las Asociaciones

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco, lamenta que el Consejo se haya convertido en “un oscuro objeto de deseo” para los partidos políticos. Sin embargo, deja clara la necesidad de renovar de forma inmediata el CGPJ, pero iniciando a la vez la reforma que fije la elección directa de los doce consejeros de procedencia judicial: “Los jueces queremos elegir a esos vocales”.

Asimismo, Jorge Fernández Vaquera, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, coindice con la tesis de del Barco, pero incide, además, en que llevar a cabo esa reforma es clave para eliminar la percepción que tiene la ciudadanía de falta de independencia de los jueces, tal y como ha puesto de relieve en diversos informes el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), órgano del Consejo Europa. Y a la vez resalta la importancia de que se garantice que esta no conllevará “un nuevo reparto de asientos” en el Consejo.

Desde Juezas y Jueces para la Democracia, su viceportavoz, Fernando de la Fuente, exige la inmediata renovación del Consejo “porque así lo obliga la Constitución”. Sin embargo, no concreta cuál sería el mejor modelo futuro para la elección de los vocales judiciales. “Hay que buscar un sistema permanente, estable y de contrapesos” y que sea “equilibrado”.

Cristina de Vicente, vicepresidenta del Foro Judicial Independiente, ha sido la única interviniente que se ha mostrado manifiestamente contraria a renovar el Consejo sin que antes no se haya establecido la elección directa de los vocales: “Si hay una renovación va a haber un nuevo reparto. No lo podemos permitir. Hay que hacer las cosas bien”. Y por ello incide en que su asociación no participará en renovación alguna hasta que no se cambie el modelo actual.