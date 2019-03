Trapero declara como testigo en el Supremo para ‘defenderse’ de Pérez de los Cobos, Trapote y Gozalo

El mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, declara como testigo ante el Tribunal Supremo. El juicio del ‘procés’ llega a su decimosexta jornada, despejando la incógnita sobre el testimonio del que fue máximo jefe policial de los Mossos durante los hechos de los que se está conociendo en el juicio al ‘procés’.

Trapero está enfocando la cita, de la que ha sido protagonista en numerosas ocasiones hasta la fecha, en tratar de contrarrestar los testimonios de los máximos responsables del Ministerio del Interior, que le acusaron de “inacción”, el 1 de octubre de 2017, y de confeccionar un dispositivo “insuficiente” para cumplir el mandato judicial que le obligaba a evitar la celebración del referéndum ilegal.

Su abogada, la penalista Olga Tubau, ha preferido no confirmar este extremo hasta su llegada al alto tribunal esta mañana. Pero finalmente ha aconsejado a su defendido que utilice esta plataforma para exculparse, aunque esté midiendo sus palabras frente a las preguntas de la acusación popular de VOX. Tubau intentará que la comparecencia de Trapero sea favorable a los futuros intereses procesales de su patrocinado y, dado que no puede intervenir en ningún momento, tal y como le ha advertido el presidente del tribunal, el juez Manuel Marchena, al carecer de representación procesal en esta causa. Se prevé que ‘matizará’ a través de las preguntas que formule al mayor el abogado Xavier Melero, defensa del ex consejero de Interior Joaquim Forn, en el turno de las defensas.

La Fiscalía sostiene en su tesis acusatoria que Trapero fue “pieza clave” para “impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de justicia” haciendo un uso ilegítimo de sus competencias como mayor de los Mossos. Y considera, el Ministerio Público, que lo hizo como parte de “un plan secesionista ideado conjuntamente por los máximos responsables del Govern y del Parlamento de la Generalitat así como por los líderes de los grupos parlamentarios y de las asociaciones independentistas”. Cuestión que Trapero trata ya de desacreditar.

Acusado de rebelión

Trapero se encuentra, a su vez, acusado como presunto autor de un delito de rebelión en la Audiencia Nacional, donde tendrá que responder por la actuación de la policía autonómica durante los días 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017. Tras los testimonios de los mandos de la Policía Nacional, el comisario Sebastián Trapote y de la Guardia Civil, el teniente general Ángel Gozalo, hace unas semanas, Trapero tiene la oportunidad de declarar para rebatir las ‘acusaciones’ de inacción vertidas por ambosy teniendo en cuenta que lo que diga en esta vista podrá ser utilizado por su defensa como prueba en el futuro juicio oral, pero nunca en su contra.