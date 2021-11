“En cuanto a la persona física, administrador de las sociedades, la promiscuidad en la gestión es absoluta, imputando infinidad de gastos personales a las sociedades del grupo, por lo que existe caja única y confusión patrimonial”. Así describen en la demanda contra José Luis Moreno su gestión los propios trabajadores, quienes lo han llevado a los tribunales cansados de esperar a cobrar lo que el famoso productor televisivo les debe desde que fuera detenido en el marco de la operación Titella como el presunto líder de una banda criminal especializada en la estafa y el blanqueo de capitales.

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva a una copia de la demanda presentada el pasado 5 de octubre contra Moreno y en la que una serie de empleados del grupo empresarial liderado por el empresario denuncian encontrarse en una situación muy complicada, ya que muchos de ellos no cobran desde el mes de junio. Sin embargo, todos ellos siguen trabajando, al menos los más antiguos, ya que el personal de reciente contratación se ha marchado sin más, pero los más antiguos habían consolidado unos derechos laborales que perderían de inmediato si se despidieran de manera voluntaria.

Es curioso que esta demanda llegue justo cuando Moreno ha pedido descongelar cuentas, porque la Seguridad Social ha intentado ingresarle su pensión como autónomo y no ha podido. No mostraba tantas urgencias cuando sus trabajadores le han reclamado una y otra vez resolver su situación. Fuentes cercanas al conflicto laboral surgido entre Moreno y sus trabajadores aseguran que no ha querido ni pagarles, ni despedirles ni mandarlos al ERTE, lo que ha generado entre los empleados no sólo una penosa situación económica sino una sensación de abandono e impunidad por parte del empresario.

Indemnización con intereses

Así que, cansados de esperar, los trabajadores han presentado la citada demanda de resolución de contrato por incumplimientos graves del empresario, y lo hacen además contra todas las empresas en activo de Moreno, incluidas Youmore TV, aparentemente la más rentable de todas, una plataforma de elaboración de videos, una especie de televisión online, y también Dreamligth, la empresa fundada con el millonario argentino Alejandro Roemmers, quien dio cerca de 35 millones de euros a Moreno para grabar una serie sobre la vida de San Francisco de Asís. La serie para la que Moreno había contratado a la mismísima Joan Collins.

La explicación de que los trabajadores demanden a todas las empresas de Moreno y a él mismo, viene perfectamente explicada en la demanda y se compadece con las versiones ofrecidas por el entorno del ventrílocuo que siempre lo han calificado como un manirroto y un gestor con poca capacidad de previsión. Ya lo mencionaron en las escuchas telefónicas de la operación Titella desveladas por OKDIARIO: Moreno se gastó en cuestión de días cerca de un millón de euros de los que debía salir parte de la nómina de Joan Collins.

Pese a que los trabajadores de Moreno que ahora lo demandan pertenecen a sólo una de las siete empresas que aparecen demandadas, entienden que tienen. Derecho sobre todas ellas porque todas ellas tienen una especie de caja única, y eso se lo atribuyen al promiscuo, es literal, Moreno a la hora de imputar a cualquier empresa cualquiera de sus cuantiosos gastos. Como dice su propio entorno, para Moreno el concepto ‘ahorrar’ es dejar de viajar en aviones privados para volar en líneas comerciales, pero en primera clase.

Lo que también deja entrever esta demanda es el drama personal de muchos de estos trabajadores. La mayoría no cobra desde junio. Hay nóminas que van de los 1.170 euros a los 2.073, que corresponden a auxiliares administrativos, secretarias, encargados de mantenimiento e incluso limpiadores. Precisamente, en esta categoría hay una mujer que tiene contrato con las empresas de José Luis Moreno desde el año, 2000, 21 años de relación laboral ininterrumpida que si ahora ella resolviera de manera unilateral la dejaría en la calle, sin paro y sin trabajo. Esa mujer sigue yendo a diario a limpiar, pero Moreno le debe ya más de 4.600 euros.

¿Qué se pretende con esta demanda? Que Moreno los despida y que los indemnice a todos, no sólo por no pagar, sino también porque en la demanda se incluye que cuando les pagaba los hacía con semanas de retraso. A esa indemnización se le sumaría un 10% de intereses de demora.

El 17 de enero de 2022 José Luis Moreno tiene una cita con sus trabajadores en los juzgados. A poco que arregle sus cuentas de seguro que podrá mejorar y mucho la vida de unas personas que viven una pesadilla desde que a su jefe los esposaron en su mansión, acusado de estafar y blanquear dinero.