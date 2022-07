Todas las asociaciones de víctimas se reúnen con Feijóo el día que se vota la ley de memoria sanchista

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantendrá este jueves una reunión en el Congreso con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo. Esta reunión privada del dirigente gallego coincide con la votación en la Cámara Baja de la ley de autodenominada «ley de memoria democrática» que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con EH Bildu y que, previsiblemente, saldrá adelante.

«Hemos convocado a las víctimas y por lo que me dicen van a venir todas las víctimas, todas las asociaciones de víctimas. Creo que pocas veces hemos tenido ocasión de sentarnos en la misma mesa más de 20 asociaciones de víctimas del terrorismo», ha asegurado Feijóo en una entrevista concedida a El Programa del Verano de Telecinco.

Desde el PP afirman que se trata de una reunión «privada» en el Congreso y con motivo del 25º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. Es el primer encuentro de Alberto Núñez Feijóo con estas asociaciones. «La inmensa mayoría vayan a sentarse con el presidente del PP toda vez que algunas no asistieron al acto organizado el domingo por el alcalde de Ermua para no coincidir con Pedro Sánchez», señalan fuentes internas de la formación.

La reunión no estaba en la agenda pública del partido porque, desde el partido, se quiere «una reunión discreta y no mediatizada en un momento que no es fácil para ellos ni en lo personal ni en lo anímico», tanto por el aniversario de Miguel Ángel Blanco como por la «ley de memoria democrática».

El presidente del PP ha cargado contra la normativa pactada por Sánchez con sus socios de EH Bildu porque «ni siquiera condena los asesinatos» de las víctimas y la ha calificado de «ley de desmemoria democrática». «Así no se construye sino que se destruye», ha apostillado.

«Cuando estábamos en ese camino, ahora se interrumpe el camino y ahora hemos de ver que la ley de memoria democrática es la ley Bildu. Eso, evidentemente es un retroceso en las libertades y en la democracia española», ha defendido Feijóo.

«Mal llamada»

En este sentido, el jefe de la oposición se ha comprometido a derogar la «mal llamada ley de memoria democrática» en caso de llegar al Gobierno y también a lograr «los votos del próximo PSOE» para que «juntos restablezcan la memoria y la justicia».

Así lo explicó en la clausura de la ‘Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco’ este sábado en la localidad vizcaína de Ermua en un acto en el que también han participaron el ex presidente José María Aznar y Mari Mar Blanco, hermana del edil asesinado por ETA en julio de 1997.

«Hoy más que ayer y hace un par de años. Las familias mantienen vivo el recuerdo de sus allegados pero también esgrimen el escudo de verdad. En tiempos de relatos artificiales, su verdad vencerá. Ellos no se rinden», enfatizó Alberto Núñez Feijóo.