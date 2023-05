The Telegraph, considerado el mejor diario de gran formato en Reino Unido, ha publicado una tribuna de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el que, bajo el título La rebaja de impuestos en Madrid demuestra que la libertad funciona, desarrolla pormenorizadamente su tesis sobre libertad y liberalismo socioeconómico.

Ayuso comienza la tribuna haciendo bandera del tema estrella que le dio reconocimiento en toda España durante y después de la crisis del covid: la libertad. Así, tras enarbolar la máxima de que «la libertad nunca puede darse por sentada y debe ser defendida todos los días, asegura que «la rebaja de impuestos en Madrid demuestra que la libertad funciona». En este sentido sostiene que «lamentablemente, hemos visto la importancia de esto con la invasión rusa de Ucrania, que también es una invasión contra Europa y nuestros valores occidentales», asegura.

Ayuso no olvida en su tribuna de The Telegraph otros peligros que surgen si se limitan las libertades: «La amenaza no viene sólo a través de la violencia y el terror. Me refiero a las ambiciones de algunos gobiernos de socavar la libertad personal de los individuos y dictar por ley cómo se organiza la sociedad. Esto sucede, por ejemplo, a través de la cultura de cancelación y el populismo en los Estados Unidos. También ocurre cuando las minorías buscan imponer a través del celo legislativo una forma particular de vida y de comprensión del mundo sobre todos los demás».

Y Ayuso concreta más en su artículo en The Telegraph su pensamiento vital de la libertad con el ejemplo de Madrid, «un caso de estudio en la defensa de la libertad. Durante las últimas dos décadas, sus ciudadanos han asegurado derechos que no existen en otras partes de España. Somos una sociedad abierta, libre y diversa, líder en términos de prosperidad, creación de empleo y oportunidades».

Añade que los madrileños han creado «una forma de vida única y acogedora, diversa y valiente» y que la administración madrileña «sabe contenerse y no tratar a los ciudadanos como sirvientes». «No tomamos decisiones caprichosas o arbitrarias. Tenemos una administración ágil que no dicta. A través de la baja fiscalidad, estamos construyendo los mejores servicios públicos, permitiendo que cada persona tome el control de su propia vida y elija libremente cómo quiere vivir. Y con una carga fiscal más baja, tenemos la mejor sanidad pública de Europa y la esperanza de vida más alta del mundo».

«Tenemos la mejor sanidad pública de Europa y la esperanza de vida más alta del mundo»

Ayuso considera que las buenas cotas de las que disfruta Madrid en varios aspectos es labor de todos: «Lo hemos conseguido juntos: ciudadanos, empresas y Gobierno regional. También confiamos en la eficacia legislativa. En Madrid tenemos pocas leyes autonómicas, pero funcionan, mejoran la vida de nuestros ciudadanos, solucionan sus problemas y crean las condiciones para una igualdad de oportunidades efectiva».

«Esta forma de ver la vida y nuestro compromiso con una sociedad próspera y próspera nos ha situado a la vanguardia del panorama internacional. Madrid es más popular que nunca gracias a un exitoso modelo liberal».

Ayuso saca pecho sobre la fiscalidad de Madrid, ya que su Gobierno ha conseguido hacer de la Comunidad «la única región de España sin impuestos autonómicos y, de hecho, llevamos 19 años bajando nuestra carga fiscal. En la última administración impulsamos la mayor reducción del impuesto sobre la renta de nuestra historia. En la próxima lo volveremos a hacer si los madrileños nos dan su confianza de cara a las próximas elecciones. Además, queremos implementar el incentivo fiscal más generoso de Europa para atraer inversores extranjeros».

En este sentido sostiene en su artículo que «gracias a los impuestos más bajos, los ingresos fiscales han aumentado, dejando más dinero en los bolsillos de los ciudadanos y reduciendo la deuda pública para que no limitemos las elecciones de las generaciones futuras». «Y estamos eliminando barreras a la creación de nuevas empresas, como la sustitución de permisos administrativos por declaraciones de responsabilidad».

La presidenta madrileña cree que el modelo liberal, que tanto le debe a Reino Unido, por cierto, va mucho más allá de la política económica. «En el campo de la educación, por ejemplo, Madrid cuenta con una red de colegios públicos a la vanguardia de la educación bilingüe, conviviendo armónicamente con el sector privado. Hemos fomentado la libertad de elección en instituciones educativas, centros de salud y oficinas de empleo».

«En Madrid -añade Ayuso- a los padres no se les dice dónde educar a sus hijos ni a qué hospital acudir. Simplemente, les ofrecemos las mejores herramientas para decidir en un modelo de convivencia y cooperación entre el sector público y el privado».

Redondea su tesis finalizando: «Esto es libertad: dejar que el individuo decida. Y ese es el papel de una administración liberal: proporcionar a los ciudadanos las herramientas para tomar el control de sus vidas sin dejar a nadie atrás».