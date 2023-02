Las declaraciones de cinco testigos que acudieron a la famosa fiesta de los miembros de la Manada de Castelldefels, dan un vuelco a la investigación. Han declarado en el Juzgado de Instrucción número 5 de Gavá tres chicas y dos chicos que estuvieron invitados y todos coinciden en la misma idea: en aquel piso no hubo nada raro.

Según ha podido saber OKDIARIO, la primera declaración fue la de una chica brasileña. «En la fiesta había buen ambiente, no había ninguna actuación rara, por lo menos hasta que yo me marché», declaró la joven al juez. La segunda chica en tomar la palabra fue la que entonces era pareja de Alejandro el cubano, uno de los investigados y participantes del grupo de WhatsApp. Ella misma aclaró que en el momento en el que tuvo lugar la fiesta ya no era pareja de Alejandro. «Recuerdo que abrí la puerta de una de las habitaciones y estaba Alejandro con una chica y en el salón estaba Orlando con otra chica, pero no vi nada raro, nadie estaba forzando a nadie», afirmó la ex pareja.

La tercera joven que declaró incidió en la misma idea de las anteriores, afirmando que en la fiesta había un ambiente normal y distendido. Durante el turno de palabra, uno de los abogados de la defensa,-que corre a cargo del despacho penalista Ospina Abogados, en concreto de los penalistas Juango Ospina y Beatriz Uriarte-, le preguntó directamente si en esa fiesta se obligó a alguien a realizar conductas sexuales, a lo que la última testigo dijo: «Para nada. El ambiente era tan normal que la gente se servía el alcohol por ellos mismos», declaró.

Algo que también coincidió en el relato de las tres chicas, es que en ninguna de las puertas de las habitaciones había pestillo -algo contrario a lo que afirmó una de las denunciantes-, y esto mismo lo corroboró la representante legal de la inmobiliaria de aquel piso. «Esas puertas nunca han tenido pestillos y no hay marcas que hagan pensar lo contrario», aclaró la representante de la inmobiliaria.

Por otro lado, declaró un chico conocido como Brayan, quién afirmó que la fiesta se realizó en casa de Alejandro. El testigo dijo que el ambiente era de una fiesta «normal y corriente» e insistió en la misma idea de que eran los propios invitados a la fiesta los que se echaban los cubatas. Brayan dijo que él se había ido pronto del piso y no vio ninguna relación sexual. «Nada me llamó la atención», recalcó el testigo. El último chico que prestó declaración se negó en rotundo a decir la verdad, ya que mintió hasta en su propio nombre. Según fuentes a las que ha accedido OKDIARIO, este chico al que le llamaban Kenedy, dijo que no había asistido a esa fiesta. Sin embargo, el resto de los testigos confirmaron que él estaba en el piso.

Además, el Juzgado de Instrucción número 5 de Gavá ha declinado la posibilidad de que el Ayuntamiento de Castelldefels se persone como acusación particular en el caso, ya que ha sido una semana clave en la que han declarado cinco testigos, amigos de los detenidos.

El organismo municipal solicitó el pasado 23 de enero comparecer en el juicio de la Manada de Castelldefels como acusación particular, ya que el delito fue perpetrado presuntamente «por parte de individuos en el municipio de Castelldefells». La abogada de tres de los investigados, Beatriz Uriarte, Roberto y José Miguel, presentó un recurso para evitar que el Ayuntamiento se personara como acusación, y el juez estimó su recurso.

Lo que sí ha solicitado una de las mujeres denunciantes es que se active el protocolo de la víctima en el Centro Penitenciario de Can Brians. De esta forma, la víctima tendrá que ser informada de cualquier movimiento que tenga lugar en prisión por parte de los investigados.