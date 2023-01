Las nuevas pruebas presentadas por la defensa de uno de los acusados en el caso de la manada de Castelldefels podría dar un vuelco a la investigación. Una de las víctimas habría enviado varios audios días antes de la agresión sexual sufrida a alguno de los cinco imputados conocidos como la manada de Castelldefels en los que quedaba con los investigados. «A ver chicos, la semana que viene si todo va bien, me podéis follar entre todos», decía. En un segundo mensaje la joven dice «Robert, ¿te vienes? Quiero que me folles».

Los audios han sido aportados a la causa contra la manada de Castelldefels por la defensa de uno de ellos, que corre a cargo del despacho penalista Ospina Abogados, en concreto de los penalistas Juango Ospina y Beatriz Uriarte. La víctima de 21 años tendrá que declarar el próximo miércoles en la localidad barcelonesa de Gavá en presencia de los letrados de todas las partes, pues hasta ahora todas sus declaraciones fueron hechas ante los Mossos d´Esquadra y el instructor del Juzgado número 5 de Gavá, pero sin estar presentes las defensas de los acusados, un cubano, un rumano y tres españoles.

Los hechos investigados se remontan al 9 de noviembre de 2021 cuando la joven decidió acudir a un domicilio particular en Castelldefels (Barcelona) invitada por Alejandro, un ciudadano de origen cubano con el que ya había mantenido relaciones sexuales tras conocerlo en la red Badoo de contactos. Allí se encontró con Orlando, con quien también había mantenido relaciones sexuales anteriormente. También había mantenido relaciones con ambos a la vez, tal y como la joven declaró, en una pensión del barrio de Sants de Barcelona.

En aquel piso de Castelldefels aquel día estaban una mujer brasileña y un joven dominicano, además de otros dos españoles. En un momento dado la víctima decidió mantener relaciones sexuales consentidas con Orlando, pero Alejandro entró en la estancia y la víctima, según su relato, comenzó a tener relaciones también con él. Pero cuando el hombre sacó su teléfono móvil para grabar los hechos la mujer se resistió y ante su negativa, siempre según la denuncia y el testimonio de la víctima, Alejandro llamó a Robert y José para que agredieran sexualmente a la mujer en contra de su voluntad. La joven brasileña y el otro hombre de nacionalidad dominicana habían abandonado la casa unas horas antes y no participaron en la presunta agresión.

La joven explicó en su denuncia que fue agredida «mientras Orlando le sujetaba de las manos». El 12 de noviembre decidió interponer denuncia en la comisaría de los Mossos en Badalona y ampliar la misma en una segunda declaración el día 18. En ambos casos rechazó el ofrecimiento de un abogado de oficio que le hicieron los Mossos y que «ya lo contactaría si lo necesitaba». Ahora tendrá que declarar en el juzgado de Gavá para ratificarse en su denuncia, pero lo hará ante su propio abogado y los abogados defensores de los detenidos, que están en prisión de manera preventiva.

A raíz de la denuncia, el juzgado confiscó los teléfonos móviles de los cuatro detenidos y autorizó que se extrajesen conversaciones y llamadas de todos los teléfonos. Así los investigadores llegaron a David, el quinto detenido, implicado supuestamente junto a los otros en otras dos agresiones sexuales grupales, ya que hasta el momento hay tres posibles víctimas de la manada de Castelldefels.

Los acusados formaban parte de un chat denominado «K-Team Niña Team» donde estaban 14 personas y presumían de mantener estas relaciones sexuales grupales, aunque en sus declaraciones judiciales argumentaron que siempre eran consentidas. A ese grupo se llegaron a mandar vídeos de relaciones sexuales con la víctima en un hostal donde fue grabada mientras tenía relaciones con otro miembro de la manada de Castelldefels. Uno de los investigados llegó a mandarle estos dos whatsapps aportados ahora como prueba a un familiar antes de ser detenido. El administrador de ese grupo era, presuntamente, el investigado conocido como Robert.

Los abogados del bufete Ospina también han solicitado, además de los whatsapp, que se aporte como prueba la captura de pantalla del teléfono móvil de la víctima con el contenido: «Yo solo digo una cosa, si será como me comentaste (5) al menos a los que no conozco que usen protección» y otro mensaje que dice «trío con chico o chica, con un madurito tipo 38-40, utilizar aparatos de Bdsm y alguna más que no recuerdo».