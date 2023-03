Tamames acusa al Gobierno de fomentar «las dos Españas otra vez, peores que las del 36»

El candidato de la moción de censura propuesta por Vox, Ramón Tamames, ha lamentado que el debate en el Congreso de los Diputados acabe con «ataques a los principios fundamentales de la convivencia». El veterano economista ha acusado al Gobierno de promover una vuelta a «las dos Españas otra vez», pero «no las de Goya simplemente, peores que las del 36 incluso».

Tamames ha lamentado además que el debate de la moción haya sido más bien «un mitin preparatorio de las elecciones del 28 de mayo».

«Lo que acabamos de ver es una exacerbación de las capacidades de poder criticar, pero dirigiéndose a lo peor de cada cosa, atacando principios fundamentales de la convivencia y creando una situación de amigo-enemigo y para acabar con una situación de las dos España otra vez, no las de Goya simplemente, peores que las del 36 incluso», ha denunciado. Así, ha advertido que «un Parlamento está también para hablar de cosas importantes».

A lo largo de estos días, el candidato de Vox se ha mostrado visiblemente molesto por el uso político del Congreso para fines partidistas. A Yolanda Díaz le reprochó haber aprovechado su intervención en el debate de la moción de censura para presentar su candidatura en Sumar. Tamames recordó a la vicepresidenta segunda que el tiempo es un «bien precioso» y consideró que su discurso había sido «interesante en muchos de sus pasajes», aunque también «de presentación de un proyecto político». La ministra de Trabajo tiene previsto lanzar su candidatura a las generales el próximo 2 de abril, en un acto en Madrid.

Tamames incluso llegó a interrumpir la larguísima exposición de Pedro Sánchez, criticando su extensión. «Lo que no es procedente es que traiga aquí un tocho de 20 folios preparados para hablar de cosas que yo no he dicho», apuntó con enfado. La presidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, le reprochó que interrumpiese al presidente del Gobierno en su uso de la palabra.

En su intervención, el veterano comunista advirtió sobre la llamada ley de «memoria democrática» del Gobierno, asegurando que «está faltando a la veracidad». «La segunda república no fue una situación no tan angelical como pretenden demostrar actualmente», avisó. Tamames lamentó que «no se cuentan sino bondades extraordinarias y muchos españoles ya piensan que ganó la guerra la propia república». «En una Guerra Civil no hay solamente un lado bueno y otro malo, en la nuestra se cometieron atrocidades en los dos bandos», advirtió el candidato.