La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha trasladado a Podemos que sus dos principales exigencias para confluir en Sumar, de cara a las próximas elecciones generales, no son asumibles para su proyecto. Díaz, según ha podido saber OKDIARIO de fuentes cercanas a la política gallega, ha dado portazo a llevar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, como número dos por Madrid y a celebrar primarias abiertas. El puesto, según las mismas fuentes, «lo ocupará un independiente de reconocido prestigio entre la sociedad civil». El nombre de Unai Sordo, líder de CCOO -con quién almuerza cada semana-, le gusta mucho.

De ir finalmente en sus listas, Díaz le reservará a Montero un puesto entre la quinta y la décima posición de la candidatura. Teniendo en cuenta que en 2019 Podemos únicamente logró cinco escaños por la región, Irene Montero quedaría fuera del nuevo Parlamento. Hace unos días, la ministra podemita le suplicaba alcanzar un pacto, aunque utilizó esta petición para retratar a Díaz por no haberlo hecho posible.

El no a una de las principales reclamaciones que Podemos ha puesto sobre la mesa se ve como «un órdago de Pablo Iglesias para hacer imposible el acuerdo», según el entorno de Yolanda Díaz. No es la única negativa dada al partido que lidera Ione Belarra. Tampoco está previsto que Sumar le ofrezca a la secretaria general podemita situarla como cabeza de lista por Navarra, circunscripción por la que es la única representante de su formación a día de hoy en el Congreso.

Belarra, sin embargo, sí podría ir como dos por esta comunidad -que cuenta a día de hoy con un único diputado de Podemos-. Tampoco el portavoz parlamentario, Pablo Echenique, parece tener espacio en la lista por Zaragoza. «Hay gente muy buena dispuesta a sumar» por esta región, se excusan para rechazar la presencia del diputado en un puesto de salida. «No aceptaremos imposiciones de nombres», manifiestan, aunque «valoraremos los nombres propuestos». Eso sí, avisan de que «nadie tiene derecho a ocupar un puesto porque sí».

El equipo de Díaz y la dirección de Podemos abrieron una negociación en enero para tratar de confluir de cara a las próximas elecciones generales. Según el entorno de la vicepresidenta dichas conversaciones siguen a día de hoy. Según la formación morada, no. Y reclaman que se reabran, con sus condiciones como punto de partida, para llegar a un acuerdo antes de la puesta de largo de Sumar el próximo 2 de abril. Si antes de ese día no hay un compromiso por parte de la vicepresidenta, ningún dirigente de Podemos acudirá al acto, en el que sí estarán las candidatas de Más Madrid Mónica García y Rita Maestre. El entorno de Díaz afea a los morados que crean que «es una negociación a dos, cuando en esto participan muchos más partidos, organizaciones y gente de la sociedad civil que no se dedica a la política».

Primarias

En el entorno de Yolanda Díaz descartan «por completo» las primarias abiertas que exige la dirección de Podemos. En Sumar creen que, bajo el pretexto de «presentarse como muy generosos, proponiendo unas primaras que no se circunscriban a un censo concreto», lo que pretenden los morados es «confundir, para colar a Montero o Belarra en puestos preeminentes». El equipo de la vicepresidenta considera que «aunque hablen de unas primarias abiertas, hay que ser muy ingenuo para pensar que sus activistas no van a movilizar a todos sus afiliados para lograr que sus dirigentes consigan ser de los más votados» para así ocupar la segunda o la tercera posición en Madrid en el caso de la ministra de Igualdad o la primera en Navarra en el caso de la secretaria general. «Por muy abiertas que sean, sólo los militantes de Podemos tienen capacidad para retorcer un proceso así», afirman.

Izquierda Unida

Con Izquierda Unida, la confluencia parece mucho más fácil que con Podemos. De hecho, este martes el ministro de Consumo y líder de la formación, Alberto Garzón, se ha deshecho en elogios hacia Díaz tras su intervención en el Congreso. Unas alabanzas que no se han publicitado desde la dirección de Podemos. A Garzón, la líder de Sumar tampoco prevé llevarlo antes de la quinta posición en su lista.

Hoy hemos escuchado una intervención de oro de @Yolanda_Diaz_. Ha sido un discurso de altura, pensando en el país y en las familias trabajadoras. Ha puesto en valor lo que hemos hecho y ha recalcado lo que falta. Un discurso presidencial. pic.twitter.com/FaBm7K6TIk — Alberto Garzón🔻 (@agarzon) March 21, 2023

Pero, a diferencia de Montero o Belarra, le habría trasladado su compromiso a seguir contando con él en el Gobierno si se reedita la coalición. También al ministro de Universidades, Joan Subirats, -que sí podría ocupar un puesto de salida en la lista por Barcelona-, le habría confirmado su disposición a seguir contando con él en el Ejecutivo.