El Supremo acusa al Constitucional de «invadir» sus funciones en el auto del cerrojazo judicial al ‘procés’ con la amnistía total

El Tribunal Supremo ha cerrado este martes el capítulo penal más relevante del procés independentista catalán. En un auto de la Sala de lo Penal, el alto tribunal aplica la amnistía total a Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva, los cuatro líderes condenados en 2019 por el delito de malversación de caudales públicos.

El auto llega después de que el Tribunal Constitucional, el pasado 6 de octubre, estimara el recurso de amparo de Dolors Bassa y ordenara al Supremo aplicar la Ley de Amnistía también a la malversación. Hasta ese momento, la Sala de lo Penal había rechazado el perdón para ese delito al entender que existía un beneficio personal de carácter patrimonial, una de las excepciones contempladas en la norma. El Constitucional anuló aquellos autos y fijó una doctrina que el Supremo se ha visto obligado a asumir en su integridad.

Un día antes, el pasado 19 de octubre, el juez instructor Pablo Llarena había confirmado el levantamiento de las órdenes nacionales de busca y captura contra Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig. Con ello, el ex presidente de la Generalitat puede regresar a España sin riesgo de detención inmediata, aunque aún quedan formalismos pendientes para el cierre completo de su causa.