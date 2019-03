La sesión del juicio del ‘procés’ comenzará a las 9.30 horas y primero declarará un agente del Instituto Armado que estuvo presente en la entrada y registro de la empresa de Bigues i Riells, donde los investigadores se incautaron de miles de papeletas de votación antes del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017.

Será después cuando comience el desfile de guardias civiles que revisaron los e-mails de los acusados, comenzando por el responsable del análisis de los correos de la ex consellera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia Dolors Bassa, para quien la Fiscalía pide 16 años de cárcel por rebelión.

A continuación están citados los agentes que analizaron los correos de la ex consellera de Gobernación Meritxell Borrás, quien se enfrenta a siete años de prisión por malversación; el ex responsable de Interior Joaquim Forn, acusado de rebelión y con una petición fiscal de 16 años; los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural Jordi Sànchez y Jordi Cuixart –ambos también acusados de rebelión y para quienes se piden 17 años–; y el ex consejero de Justicia Carles Mundó, en la misma situación que Borrás.