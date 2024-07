Las declaraciones de la periodista de TVE Silvia Intxaurrondo del pasado viernes en el espacio matinal La hora de La 1 se han hecho virales este domingo. En las mismas asegura que «los menas vienen a aportar su talento para hacer brillar esta sociedad, van a ser un motor». Las palabras de Intxaurrondo se producen en plena polémica por el reparto de los menas (menores extranjeros no acompañados).

«A mí me preocupa que hayamos perdido definitivamente la humanidad. Son chavales que vienen solos en un cayuco, arriesgando su vida, algunos se la dejan en el mar. Pero, otros, miren, consiguen llegar en unas condiciones terribles. Sin sus padres, sin su familia, son menores, son niños, son adolescentes, tienen menos de 18 años. Vienen a buscar un futuro mejor, ¿dónde está la humanidad? ¿No se la va a dar nadie? Porque todo esto se puede ver como una gran oportunidad», ha destacado Intxaurrondo en la sección del debate de su espacio, añadiendo que «son gente que vienen aportando su talento para hacer brillar a nuestra sociedad, y van a ser una fuerza de trabajo, son un motor de esta sociedad. ¿Por qué no se aborda así?».

Durante su intervención, ha destacado que «donde tiene que estar la discusión es en cómo les incorporamos a los planes, qué edad tienen. Necesitan una traducción, una formación lingüística antes de empezar en la escuela. «¿Por qué el debate no es ése, en vez de: ‘Tengo aquí un montón de chavales y quiero repartirlos’?», ha planteado durante un debate del propio espacio en el que se informaba al telespectador con dos rótulos en los que se podía leer: «Polémica por el reparto de menores migrantes» y «Vox advierte al PP de las consecuencias de aceptar la propuesta del Gobierno».

Silvia Intxaurrondo: “Los menas vienen a aportar su talento para hacer brillar esta sociedad, van a ser un motor de esta sociedad”. ¿Con sus 547.000 euros públicos, a cuántos va a acoger para hacer brillar su casa? pic.twitter.com/6ahiP0I6CN — Convivencia Civica Catalana (@CCivicaCatalana) June 29, 2024

Como se ha indicado con anterioridad, estas palabras de Silvia Intxaurrondo han sido recogidas por diferentes políticos, asociaciones, periodistas y ciudadanos en plena ola de presiones del PSOE al PP por la crisis migratoria que ha desbordado al Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que la ha intentado solucionar a través de fletar desde el pasado 10 de octubre de 2023 hasta este viernes 28 de junio al menos 100 vuelos de inmigrantes irregulares procedentes de Canarias para su distribución por distintos puntos de la Península, según los registros en plataformas de tráfico aéreo consultados por OKDIARIO.

Esta cifra significativa se alcanza además en pleno choque del Ejecutivo de PSOE-Sumar con las comunidades autónomas por la distribución de menores extranjeros no acompañados (menas) sin los recursos ni los medios suficientes.

En este sentido, la portavoz del PSOE, Esther Peña, ha criticado este sábado al PP ante la votación en el Congreso de los Diputados de la reforma de la Ley de Extranjería para el reparto de menores inmigrantes antes de que acabe julio, a pesar de que Alberto Núñez Feijóo ya ha anticipado que habrá «solidaridad de las autonomías gobernadas por el PP».

La socialista ha querido criticar que «el PP no quiere ni oír hablar del asunto y no digamos ya ofrecer una propuesta» a pesar de que el vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, haya asegurado que el Partido Popular apoyaría una Ley de Extranjería «que cuente con el concurso» de las comunidades autónomas, «que sea razonable, objetiva» y que «responda al problema, no que lo engorde».