Sergio Macián (Vox): «Salou es la ley de la selva y los manteros africanos violentos campan a sus anchas»

«“Salou es la ley de la selva donde los manteros africanos violentos campan a sus anchas”. La denuncia a OKDIARIO es de Sergio Macián, diputado de Vox en Cataluña y presidente de la formación de Santiago Abascal en Tarragona. Macián acompañaba esta semana a Cake Minuesa y su cámara cuando una turba de senegaleses les agredió violentamente ante la mirada pasiva de la policía.

El alcalde socialista de Salou, Pere Granados, al que Macián define como «un Sánchez local al que sólo le importa el poder» se lo permite, según el diputado de Vox, con grave perjuicio para los comerciantes locales a los que fríen a impuestos y tasas: «Un mantero senegalés puede llegar a ganar por temporada 20.000 euros». Cuando vuelven a su país con dinero y ropa de marca de verdad, el efecto llamada es imparable.

Los manteros africanos de Salou copan el paseo marítimo cada día en cuanto la policía se retira a las nueve de la noche: «Que no me digan que no hay un pacto». Y apunta que, aunque el problema es generalizado en la costa catalana, «Salou es el almacén logístico del top manta de toda la Costa Dorada». Un enorme negocio ilegal consentido.

Sergio Macían denuncia los problemas de «competencia desleal, inseguridad, incivismo, insalubridad y violencia» que provoca. Hace poco, otra turba de manteros se enfrentó a los mossos a pedradas. Cortaron el paseo marítimo cuatro horas. Un senegalés casi mata de dos puñaladas a un trabajador de la limpieza «porque le molestaba el ruido del soplador de hojas con el que trabajaba». Ya había sido condenado en España por homicidio.

«Si Vox gobierna haremos un plan masivo de identificaciones, detenciones y expulsiones», afirma Sergio Macián. No entiende, además, que una actividad ilegal como el top manta sea la llave que les abra la puerta al arraigo y la regularización en España.

PREGUNTA.- ¿Qué pasa en Salou con el top manta?

RESPUESTA.- Es una ciudad sin ley. Es la ley de la selva. Pero es también el de Cambrils, de toda la Costa Dorada, 80 kilómetros de Cunit a Hospitalet del Infante, y de toda la costa catalana. Hay una permisividad alarmante que se acentúa en sitios como Salou. Genera problemas de inseguridad evidentes, como la agresión a Cake y su cámara. Nos escupieron, insultaron, dieron patadas, nos tiraron botellas y la policía no hizo nada. Uno de esos senegaleses vinculado al top manta asestó dos puñaladas casi mortales a un trabajador de la limpieza en Cambrils porque le molestaba el ruido del soplador que usan para mover hojas. Este es el nivel de inseguridad, incivismo y ocupación de la vía pública. Los comerciantes locales nos cuentan el daño grave que les causa. Es una competencia absolutamente desigual, desleal, frente a quien paga sus impuestos y tasas, que no son pocas. Una comerciante nos contó que sólo por la terraza de su tienda paga 14.000 euros de tasa. Éstos no pagan nada. Venden productos falsificados que atentan contra la propiedad intelectual e industrial y generan un grave daño a los comerciantes legales.

P.- Había Policía Local y mossos, pero ¿no hicieron nada? A Cake le amenazaron con aplicarle la Ley de Seguridad Ciudadana…

R.- Es el conejo que persigue al cazador. El mundo al revés. Pasa en toda Cataluña. El Partido Socialista es, absolutamente, permisivo, como otros gobiernos de la Generalitat antes. Salou es el almacén de todo el top manta de la Costa Dorada. En junio, en dos operativos de los Mossos, terminaron negociando con los senegaleses que cortaron cuatro horas el paseo marítimo en pleno verano. Cuando la autoridad negocia con los delincuentes y no actúa la Policía tenemos un grave problema. Y eso pasa en toda Cataluña. El alcalde de Salou, del Partido Socialista, Pere Granados, niega que haya top manta y los blanquea. ¿Cómo? A las nueve de la noche esos dos o tres mossos y cuatro policías locales pasivos que hay se retiran y los manteros, con sus carros llenos de fardos y bultos, ocupan el paseo marítimo. Que no me digan que no hay un pacto entre el separatismo y el socialismo, con estos violentos y delincuentes, que generan, además, situaciones de insalubridad. Cuando la Policía hace cualquier redada la violencia es extrema. El otro día los recibieron con piedras del tamaño de un puño. Los violentos campan a sus anchas por Salou. Se han hecho con el control de la ciudad. En Salou mandan los que violan la ley.

P.- ¿El alcalde niega que haya top manta?

R.- Pere Granados es un Sánchez local. Sólo tiene un principio moral y político que es subsistir en el poder. Tiene un partido local. En el anterior mandato hizo coalición y gobernó con Junts y en las últimas elecciones la hizo con el PSC. Le da igual Juana que su hermana con tal de estar en el poder. Es como estar ante Sánchez. Te niega la realidad a la cara y mañana te cambia de opinión. Desde hace 10 años, Salou es el punto logístico de los manteros en toda la Costa Dorada. Y el alcalde de Cambrils, el municipio aledaño, reconoce el problema, pero aplica políticas cobardes y no hace nada. Una persona nos contó que puso una pequeña terraza en su bar para que el top manta no se situara delante y molestara a sus clientes. Le llegó una multa de 15.000 euros por la Ley de Costas.

P.- ¿Hay una mafia detrás del top manta?

R.- Sí. Sabemos por las personas que los tratan que un mantero de estos puede llegar a sacarse 20.000 euros por temporada. Lo primero que hacen es comprarse ropa de marca de verdad y vuelven a Senegal con su ropa, su reloj y su cinturón de marca y 20.000 euros en el bolsillo. Eso tiene un efecto multiplicador. Los que están allí quieren ser como estos.

P.- Es todo beneficios. Mercancía ilegal, falsificada, sin impuestos ni tasas.

R.- Justo. Y con actitud de odio. Su mirada es de odio cerval y es el mejor ejemplo de que su integración no es posible así. Nos llamaron de todo, nos gritaron «¡racistas!» y nos hubieran arrancado la cabeza si hubieran podido. El mantero senegalés que casi mata al trabajador de la limpieza de dos puñaladas ya había sido condenado en España por un homicidio anterior y volvió a estar libre. Por eso, en Vox defendemos una política de deportaciones masivas. Si hay ocasión de gobernar, lo primero será un plan de identificación, detención y expulsión de todos los inmigrantes ilegales violentos que hay en nuestras calles.

P.- ¿Qué dicen los ciudadanos locales autóctonos?

R.- Están hastiados y hay sensación de hartazgo, pero a la vez de decepción y derrotismo. Porque es una realidad que se ha impuesto por encima de la ley y de la policía, que no actúa, y eso desanima a cualquiera. Hace poco, en una manifestación, nos contaron que están hartos del incivismo, las peleas y las ocupaciones ilegales. Durante la concentración, en un balcón, veíamos los fardos y a los africanos de un piso ocupado.

P.- ¿Algunos están empadronados o pueden votar en las elecciones locales?

R.- En Cataluña hay un fraude con los empadronamientos. En un piso de la avenida Meridiana de Barcelona había 17.000 empadronados. Esa realidad se da en muchos municipios. Muchos de los top manta son inmigrantes ilegales, pero otros ya han conseguido el arraigo por llevar más de tres años aquí y, probablemente, ya tienen regularizada su situación. Ése es el gran drama. Se les abre la puerta de su regularización en España realizando una actividad ilícita. Ejercen una actividad delictiva en todos los paseos marítimos y, aun así, se les permite el arraigo y, de la mano del arraigo, la regularización accediendo a prestaciones, asistencia sanitaria, etc. Es una realidad a la que, tarde o temprano, alguien tendrá que enfrentarse y poner pie en pared. Si Vox tiene la oportunidad de gobernar en solitario o en coalición con el PP habrá que ejecutar un plan de identificaciones, detenciones y expulsiones. Nos hemos acostumbrado a la ilegalidad y a que, en Salou, los violentos se hayan hecho con el control de la calle. Y no lo podemos tolerar.