Un encontronazo entre el diputado del PSOE Óscar Puente y un pasajero ha obligado a retrasar durante 17 minutos el AVE Valladolid-Madrid. El socialista se dirigía a la capital para asistir a la segunda sesión del debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, donde volverá a ejercer como portavoz de su grupo parlamentario. El propio pasajero ha grabado todo el ‘encuentro’ y lo ha publicado en sus redes sociales.

La secuencia es la siguiente: el pasajero, Lucas Burgueño según su cuenta de Instagram, sube al vagón y se encuentra con Puente. Inmediatamente le hace una pregunta: «¿Qué tal alcalde, que le parece lo de Puigdemont?» mientras se mantiene frente a él esperando una respuesta que no llega. Es entonces cuando el socialista se pone nervioso y comienza a increparle: «¡No te pongas delante de mí por favor que llamo a la Policía!».

El pasajero sigue preguntándole y pidiéndole que «por favor» le responda a sus preguntas. Óscar Puente denuncia que le está impidiendo el paso y llama a los agentes de seguridad para que avisen a la Policía. «Este señor está intentando impedirme el paso, está coaccionándome», dice el socialista a los intervendores del AVE. El pasajero lo niega en rotundo y se defiende: «Eso es mentira».

«No voy a viajar con este señor en el vagón, usted no me va a intimidar más, me ha impedido el paso», denuncia Óscar Puente. A lo que Burgueño le responde que «no mienta» y que «pase». El socialista sigue reclamando que lo bajen del AVE y el pasajero no da crédito: «Pero, ¿quién se cree que es usted?». «Un diputado del Parlamento español», responde Puente.

Los agentes de seguridad advierten de que el tren va a estar parado hasta que se resuelva el conflicto. Óscar puente sigue en sus trece y repite: «Este señor me esta amenazando, voy a llamar a la Policía y que le bajen del vagón». El pasajero comienza a avanzar por el vagón para alejarse del conflicto mientras el resto de pasajeros le hacen preguntas.

En un segundo vídeo se ve a Lucas Burgueño hablando con otros pasajeros y explicando lo ocurrido. Dice que él sólo quería que le contestara a la pregunta y que Puente no le ha respondido y sólo ha reclamado que le expulsaran del vagón. Además cree que, casualidades de la vida, su asiento era el contiguo al del diputado y que por eso le han pedido que se cambie. Él se ha negado y parece que el reubicado ha sido Puente.

Este encontronazo ha hecho que el AVE, programado para las 8:45 horas saliera con 17 minutos de retraso. No obstante, durante la marcha, el tren ha recuperado algo de tiempo y al final ha llegado a Madrid a las 10:07 horas. La Policía, que se personó en el vagón, identificó a todos los presentes en la discusión pero no hay ningún detenido.