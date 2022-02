OKDIARIO publica los vídeos que muestran al secretario del Ayuntamiento de Alcorcón, Gabriel Dotor, en plenos municipales metiéndose el dedo en la nariz, haciendo pelotillas, fumando un puro y bebiendo chupitos con total tranquilidad. En otro pleno se le puede ver tendiendo la ropa mientras transcurre la reunión municipal. El secretario es una figura decisiva para el control de la legalidad en el transcurso de esas reuniones clave.

Y esta persona en concreto ha sido clave en una muy reciente polémica. Porque su alcaldesa, la socialista Natalia de Andrés, ha sido inhabilitada a cinco años por haber quebrado la empresa municipal de la vivienda. Y, pese a ello, y siendo él el garante de la legalidad en los plenos, los servicios jurídicos de Alcorcón han asegurado que ella no debe dimitir.

La asesoría jurídica del Ayuntamiento de Alcorcón se ha posicionado con un informe en el que valora la sentencia de inhabilitación y afirma que Natalia de Andrés, la alcaldesa, no debe dimitir. El argumento cenital afirma que no se trata de una sentencia firme y que la sentencia sólo impide su participación en la dirección y gestión de empresas mercantiles ―actividad privada―, por lo que no se refiere en ningún momento a su actividad política ―propia del ámbito público―.

Lo llamativo es que la sentencia hace alusión a una inhabilitación para la gestión de fondos privados y públicos. La alcaldesa socialista de Alcorcón, Natalia de Andrés, de hecho, ha sido condenada a cinco años de inhabilitación por la quiebra de Emgiasa, la empresa municipal de la vivienda del municipio madrileño. Tal y como figura en la sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid, de Andrés ha quedado inhabilitada para administrar -por sí o dentro de órgano colegiado- bienes ajenos de titularidad pública o privada, representar o administrar a cualquier persona pública o privada, ejercer el comercio o tener cargo o intervención administrativa o económica en compañías mercantiles o industriales, de forma y titularidad pública o privada.

Además, el juez también la ha condenado a la pérdida de «cualquier derecho que tuviera como acreedora concursal contra la masa», así como a la «devolución a la masa de los bienes o derechos que pudiera haber obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o que hubiese recibido de la masa». Asimismo, la ha condenado de modo mancomunado a la «cobertura de la totalidad del déficit concursal contable por créditos concursales y contra la masa».

Y es que De Andrés fue miembro permanente del consejo de administración durante los años 2009 a 2011, tiempo en el que ostentaba la alcaldía de Alcorcón el socialista Enrique Cascallana, también condenado a diez años de inhabilitación. Y, pese a todo ello, Gabriel Dotor ve con buenos ojos que la alcaldesa prosiga al frente del Ayuntamiento.

Funciones decisivas

Dotor no es una persona cualquiera en el pleno municipal. El pleno es el órgano máximo de gobierno de la ciudad y de representación de la ciudadanía. Allí se reúne toda la Corporación Municipal, asistidos por el Secretario y el Interventor General, en sesión pública, para discutir y votar los asuntos más importantes que afectan a la ciudad: los presupuestos de cada año, los proyectos que se van a llevar a cabo, las normas que regirán el propio funcionamiento del ayuntamiento y de la convivencia ciudadana.

El pleno está presidido por el alcalde o por un concejal en quien puede delegar esta función. Y el secretario del Ayuntamiento, Dotor, tiene unas funciones decisivas entre las que se encuentra la asesoría legal, para lo que cuenta con el apoyo del equipo de Asesoría Jurídica.

Las funciones del Secretario General del Pleno son la redacción y custodia de las actas del pleno, así como la supervisión y autorización de las mismas, con el visto bueno del alcalde; la expedición de las certificaciones de los actos y acuerdos que se adopten, con el visto bueno del alcalde; y la asistencia al presidente del Pleno par asegurar la convocatoria de las sesiones, el orden de los debates y la correcta celebración de las votaciones; Pero Dotor es también el responsable de la comunicación, publicación y ejecución de los acuerdos plenarios y de asistir legalmente al pleno, contando en esta tarea con la asistencia del cuerpo de letrados de la Asesoría jurídica. Y esos asesores jurídicos han sido, precisamente, los que han preparado el informe que avala la decisión de la alcaldesa de no dimitir.