Santiago Sánchez, liberado por Irán: «No sabemos lo afortunados que somos por nacer en España»

El español Santiago Sánchez Cogedor ha llegado a España este martes tras haber sido liberado el pasado domingo por el régimen islámico de Irán. Sánchez Cogedor, que ha aterrizado en el aeropuerto de Madrid-Barajas a las 12:40 horas en un vuelo procedente de Dubai, ha sido recibido por toda su familia en la terminal T-4. A su llegada a Madrid, ha atendido a los medios de comunicación y ha asegurado que «no sabemos lo afortunados que somos por haber nacido en este país».

Al ser preguntado sobre cómo se encontraba, ha señalado que está «un poco despistado» y, ante los medios, ha leído un diploma que le entregaron los presos iraníes: «Vas a obtener este diploma después de un año preso en Irán. Aprendiste a ser feliz con poco y ese poco lo compartías con los demás. Nos enseñaste que se puede disfrutar de lo malo y que al final seguro que no es tan malo. Sin dinero en tus bolsillos nos pagabas con tus sonrisas, tiempo y alegría. Apartaste a pereza y regaste de esperanza toda la prisión. Depositaste una semilla con tu amor en todos y cada uno de los corazones más apagados de los presos de este infierno. Aprobaste el examen de la paciencia y la soledad con tu fuerza interior. El respeto y la educación con tu constancia diaria. La nota para la asignatura del deporte fue un sobresaliente destacando por encima de todos sin fallar un solo día. Yo, siendo el preso más antiguo, tengo el honor de entregarte este diploma delante de estos presos después de 17 años aquí puedo decirte que nunca nadie me ha sorprendido tanto como tú. Aprobaste el examen de la vida y recuerda que el pueblo iraní te quiere».

Por su parte, la madre de Sánchez Cogedor, con voz cansada y visiblemente emocionada, ha narrado que su hijo fue engañado por un «opositor del régimen» que le recibió en Irán y «le engañó» al llevarlo a la tumba de Mahsa Amini para que hiciera una foto y la difundiera en redes sociales.

«Mi hijo cuando entró en Irán tenía un contacto. Y este parece ser que era un opositor al régimen. Le cogió, le engañó y le llevó a la tumba que hiciera la foto como extranjero y la mandara por las redes sociales», ha explicado Celia Cogedor, indicando que alguien avisó de que su hijo estaba haciendo una foto y le detuvieron «inmediatamente».

Tras casi 15 meses detenido en una de las «peores cárceles del mundo», la madre de Sánchez Cogedor ha agradecido al Gobierno y al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, su implicación en la liberación de su hijo así como toda la ayuda que ha ofrecido a su familia.

Además, ha mencionado de manera «especial» al embajador de España en Irán, Ángel Losada, por haberse portado «como un padre» que ha hecho «lo posible y lo imposible» y que anoche acompañó a su hijo hasta que subió al avión de vuelta a España.

«Es un ser extraordinario al que toda mi familia queremos. Estamos convencidos que si no es por él, mi hijo no sale. Pero no sale en años. Ha hecho malabares para que esta salida se produzca en un país tan convulso», ha agregado Celia Cogedor, que ha calificado a Losada como uno de sus «mejores amigos» y «un ser extraordinario» que les ha devuelto a su hijo tras pasar por unas condiciones «horribles».

Sánchez Cogedor fue detenido en octubre de 2022 y su liberación fue anunciada el domingo en un mensaje en la red social X por la Embajada de Irán en España, que situó la decisión de dejarle en libertad «en el marco de las relaciones amistosas e históricas entre ambos países y en cumplimiento de leyes».

La Embajada de la R. I. de Irán se complace en informar la liberación de Santiago Sánchez Cogedor, el único ciudadano español preso en Irán. Su liberación se realiza en el marco de relaciones amistosas e históricas entre los dos países y en cumplimiento de leyes. 🇮🇷🇪🇦 — Embajada de Irán en España (@IraninSpain) December 31, 2023

José Manuel Albares, el ministro de Asuntos Exteriores español, ha informado de la liberación de Santiago Sánchez a través de una publicación en redes sociales. «Hoy la felicidad es completa. Tras el regreso de Ana Baneira en febrero, por fin Santiago podrá reunirse muy pronto con su familia y amigos en España», ha escrito al respecto.

Santiago Sánchez vuela ya libre hacia España. Hoy la felicidad es completa. Tras el regreso de Ana Baneira en febrero, por fin Santiago podrá reunirse muy pronto con su familia y amigos en España. Gracias a la @EmbEspIran @MAECgob por todas vuestras gestiones. — José Manuel Albares (@jmalbares) January 1, 2024

El español, madrileño de 41 años, fue detenido cuando viajaba a pie hacia Catar con motivo del Mundial de Fútbol que se celebró en ese país. Era el único español preso en Irán.