El Ministerio de Sanidad emplea datos desactualizados que infravaloran la propagación de la variante india, cuya expansión por España se ha incrementado de forma vertiginosa.

Como ha revelado OKDIARIO, el último dato ofrecido por los laboratorios a través de la base de datos internacional GISAID muestra que ya, un 24,8% de todos los casos de coronavirus en España corresponden a esta cepa.

Sin embargo, Sanidad sólo reconoce un 2,7%. En concreto, en el último informe Actualización de la situación epidemiológica de las variantes de SARS-CoV-2 de mayor impacto e interés en salud pública en España, del pasado 28 de junio, se indica que: «En España, la variante Delta (B.1.617.2) ha ido incrementando su porcentaje en los muestreos aleatorios hasta alcanzar un 2,7% en la semana 22 (con información preliminar de secuenciación en muestras aleatorias en SiViEs)». Es decir, los datos se refieren a la semana del 31 de mayo. Hace un mes.

En este tiempo, la propagación de la cepa india ha ido en aumento y, desde luego, los datos son mucho más preocupantes que lo que reconoce el Ministerio. En el mismo documento, Sanidad destaca que la distribución de la cepa «es muy irregular». Incluso señala que «su presencia es todavía muy baja o nula en algunas comunidades», mientras admite que, en otras, «progresa rápidamente, alcanzando porcentajes superiores incluso al 10% en muestreos aleatorios». Un porcentaje que aún está muy por debajo de la realidad.

Aviso de la UE

Cabe recordar que desde la UE se viene avisando desde hace semanas de la importancia de contener la propagación de esta mutación. Según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), organismo de referencia europeo para el coronavirus, la variante llegará a suponer el 90% de los casos de contagio antes de acabar agosto.

“La probabilidad de que el SARS-CoV-2 Delta VOC se convierta rápidamente en dominante en la UE se considera muy alta”, señala el informe Implications for the EU/EEA on the spread of the SARS-CoV-2 Delta (B.1.617.2) variant of concern de la agencia de la UE encargada del control del Covid (ECDC). Y es que el estudio añade que su penetración llegará a convertir a esta cepa en la responsable del “70% de las nuevas infecciones por SARS-CoV-2 a principios de agosto”.

El impacto de esta cepa en la propagación del virus ha quedado constatado. Esta semana, Reino Unido notificaba el mayor número de casos desde el pasado febrero, atribuyéndolo a la gran propagación de esta variante por el país.

Mientras, Sanidad, en sus informes, sigue minusvalorando su impacto, y apenas ve un «probable» aumento de la transmisibilidad y una «leve disminución de la efectividad vacunal», además de un «posible» incremento en la severidad.

El Ministerio señala que la cepa es «mayoritaria en Reino Unido en el momento actual» y que se está detectando una «expansión en diversos países europeos incluido España».

La Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó recientemente su preocupación por la cepa india, en su linaje delta. Y las autoridades de Reino Unido, que llevan tiempo bajo esta alerta, han asegurado que su propagación es un 40% superior al de la cepa británica.

Madrid pide controles

Esta semana, Fernando Simón admitía que se está incrementando su presencia en España, aunque aseguró que no está provocando incrementos significativos en la transmisión.

La situación preocupa especialmente al equipo de Isabel Díaz Ayuso, que lleva tiempo avisando a Sanidad de los riesgos de esta variante y exigiendo más controles en los aeropuertos.

«La cepa india (delta) tiene dos aspectos que preocupan: por la presencia de la mutación 452 tiene disminuida la neutralización por medio de anticuerpos y tiene aumentada la transmisión», ha advertido el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.

La Comunidad de Madrid ha avisado que los controles en Barajas «no llegan ni al 5%». Según Zapatero, los casos positivos registrados equivalen «a un brote semanal en Madrid sólo en el aeropuerto».

«Nos preocupa mucho que el porcentaje de ciudadanos en Barajas a los que se hace test de antígenos oscila entre un 5% y un 7%. Creo que habrá que plantear medidas de refuerzo de control como más test, tenemos identificadas una serie de rutas en las que se podrían intensificar una serie de controles», ha indicado Zapatero.

Esta semana, la Comunidad de Madrid ha reclamado nuevamente al Gobierno de Pedro Sánchez el refuerzo de controles para la detección del Covid-19 en los pasajeros que acceden a España a través del aeropuerto, apelando además a ayudar a salvar la temporada turística de verano.