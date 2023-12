Sánchez veta al presidente ‘popular’ de la Xunta en su visita a la empresa pública Navantia en Ferrol

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, volvió este sábado a ignorar la Constitución al ningunear al presidente de la Xunta de Galicia en la visita que el inquilino de La Moncloa ha girado a Galicia. Además de sumar una nueva polémica por haber utilizado el Falcon presidencial para ir a dar un mitin del PSOE, Sánchez también ha hecho gala de sectarismo al vetar que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, del PP, estuviera en la inauguración oficial de unos nuevos talleres en el los astilleros que tiene en Ferrol la empresa pública Navantia.

Moncloa vetó la asistencia del presidente de la Xunta al no invitarle a participar en ese acto institucional. El ninguneo de Sánchez al presidente gallego supone ignorar la Constitución, en tanto que su artículo 152 otorga a los jefes de los ejecutivos autonómicos la condición de máximos representantes ordinarios del Estado en las regiones que presiden.

En cumplimiento de dicho papel constitucional y del más elemental protocolo oficial, en las visitas oficiales del presidente del Gobierno a una comunidad autónoma se invita el jefe del Ejecutivo regional. Es la norma que acostumbra a cumplirse, pero que Moncloa se ha saltado completamente en este caso. Así, Sánchez ha evitado compartir fotografía con un presidente autonómico del PP en una inauguración que ha protagonizado por completo, presentando la inauguración de los nuevos talleres de Navantia como un logro acaparado publicitariamente por el presidente del Gobierno y líder del PSOE.

Desde el PP han censurado que Sánchez presuma de «diálogo», pero vete a un presidente autonómico del PP en un acto oficial en instalaciones de una empresa pública, mientras negocia y aplaude alianzas con fuerzas radicales como los independentistas catalanes o los proetarras de Bildu.

En el plano estrictamente institucional, el presidente de la Xunta ha censurado la actitud de Moncloa por lo ocurrido este sábado. Lo ha hecho formalmente con una carta que este mismo sábado le ha dirigido al presidente Sánchez, poco después de que éste protagonizara la inauguración en los astilleros de Navantia en Ferrol.

Rueda se enteró por la prensa

En su misiva, Alfonso Rueda le indica a Pedro Sánchez que «hubiera sido procedente» que le hubieran invitado para acompañarle en su visita a Navantia, y destaca que es una buena noticia para los gallegos la puesta en marcha del nuevo taller de este astillero estatal.

En la carta, Rueda afea al presidente del Gobierno que tuviera que enterarse «a través de los medios de comunicación» del acto oficial de Sánchez. Y lamenta igualmente que se le haya impedido acudir y departir con el jefe del Ejecutivo central de asuntos pendientes que son de importancia para los gallegos y a los que tiene que responder el Estado.

Así, Rueda le recuerda que el Gobierno de Sánchez «todavía no se ha adherido» al Pacto de Estado por Ferrol. «Estos y otros asuntos me hubiese gustado trasladártelos personalmente, con ocasión de tu visita o en cualquier momento que estimes oportuno», indica Rueda en la misiva.

«Descortesía institucional»

En su carta, el presidente gallego reclama a Pedro Sánchez que cumpla con su obligación de presidente de todos los españoles: «más leal colaboración institucional, evitando situaciones de desigualdad respecto al trato que pudieran recibir otras comunidades autónomas».

Antes de enviar esta carta, en declaraciones a los medios de comunicación Alfonso Rueda calificó de «descortesía institucional» que Moncloa no le haya invitado a esta visita oficial del presidente del Gobierno. «No entiendo muy bien cómo algo tan importante para Galicia no considera el presidente del Gobierno que la Xunta y su presidente no debería estar también», ha censurado Rueda.