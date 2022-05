La Moncloa considera que revelar la agenda de Begoña Gómez en los viajes institucionales en los que acompaña a Pedro Sánchez es «abusivo». Así responde la secretaría general de la Presidencia del Gobierno tras interesarse este periódico por las reuniones y actividades que la esposa del presidente tiene al margen de la agenda pública de Sánchez. El último de los viajes en los que Gómez acompañó al jefe del Ejecutivo fue a principios de febrero a Emiratos Árabes Unidos.

Moncloa considera que ofrecer esta información «no se encuadra» en el ámbito de aplicación de la ley de Transparencia «pues no versa sobre información pública, ya que no está relacionada con ninguno de los sujetos» a los que se aplica esta normativa. Esto es, el presidente, los ministros y altos cargos. La reforma de esta ley lleva meses encallada. El Consejo de Europa ya pidió recientemente transparencia al Ejecutivo sobre las declaraciones de bienes de sus cónyuges.

«Carácter abusivo»

En este sentido, Presidencia estima que «la información solicitada tiene un carácter abusivo no justificado con la finalidad de la ley, entre otros supuestos, cuando el ejercicio del derecho de acceso a la información pública pudiera considerarse exceso, es decir, cuando no llegue a conjugarse con la finalidad de la ley».

La esposa del presidente socialista está actualmente volcada en sus ocupaciones como directora de distintas titulaciones en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Entre ellas, la Cátedra en Transformación Social Competitiva. Su designación al frente de la titulación fue polémica por no cumplir los requisitos. Gómez, como ha publicado OKDIARIO, presume en su currículum de una licenciatura en Marketing, que en realidad no es tal, sino un título no universitario, no homologado y por tanto, no oficial. A través de esta cátedra, Gómez ha organizado diferentes foros con participación de empresas públicas. E incluso con Pedro Sánchez en el cartel.

OKDIARIO ha desvelado también -a raíz de la cesión histórica de Sánchez en el conflicto del Sáhara- la vinculación de Begoña Gómez con Marruecos, a través del Africa Center de la Fundación Instituto de Empresa (IE), del que es directora. Este centro está asociado con el APD Marruecos, encargado de formar a altos ejecutivos.

Opacidad

Los viajes de Pedro Sánchez siempre se han caracterizado por su opacidad. El presidente del Gobierno ha hecho un uso interesado de la ley de Transparencia para negarse a ofrecer información sobre sus desplazamientos.

Recientemente, el Ejecutivo ha esgrimido la ley de Secretos Oficiales para no aclarar por qué Sánchez viajó a Emiratos Árabes Unidos acompañado por un séquito de 45 personas para asistir al Día de España en la Exposición Universal de Dubái. Entre ellas, se encontraba precisamente su esposa, Begoña Gómez.

Los diputados del PP Valentina Martínez y Pablo Hispán presentaron una pregunta parlamentaria en este sentido al Gobierno a mediados de febrero, interesándose por saber por qué Sánchez estuvo acompañado por 45 personas y cuál era la función de todos los miembros de la delegación. Asimismo, preguntaron por el coste total del viaje.

En su respuesta, el Gobierno se remite a la Ley de Secretos Oficiales de 1986 y defiende que «tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protección de autoridades y pasajeros sometidas a la misma y, en concreto, los informes y datos estadísticos sobre movimientos de fuerzas, buques o aeronaves militares, deben tratarse como materia clasificada con el máximo grado de protección». El Gobierno suele recurrir a esta respuesta estándar para evitar responder.