Sánchez usa las obras de la jura de la Princesa de Asturias para cerrar el Congreso 10 días más

La presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, ha autorizado ya el inicio de las obras del hemiciclo para acoger el próximo 31 de octubre la ceremonia de jura de la Constitución por parte de la Princesa de Asturias, Leonor de Borbón, coincidiendo con su mayoría de edad. Sin embargo, tanto antelación en el comienzo de los trabajos ha causado especial sorpresa en el Grupo Popular, fundamentalmente porque tales obras, que no son de envergadura, no requieren 10 días de antelación.

Además, según señalan fuentes parlamentarias, los miembros del PP en la Mesa del Congreso, que no se reúne desde el pasado 10 de octubre y que no volverá a hacerlo hasta el próximo miércoles 25, no han sido informados formalmente por Armengol del comienzo del desmontaje de la tribuna, tareas logísticas que ya han empezado como prueban las imágenes que publica OKDIARIO en exclusiva.

Las instantáneas muestran cómo el escaño de Armengol está siendo desmontado para instalar ahí la gran tarima en la que estarán los Reyes, la Princesa y las máximas autoridades del país. Ya no se observan las pantallas de control del Pleno que hay habitualmente en su escritorio, y en cambio, sí pueden verse unas grandes maderas junto a la pared que muestran que los operarios ha iniciado los trabajos.

Además, las butacas habituales de los diputados han sido cambiadas por las sillas que se utilizan para grandes ceremonias y que permitan mayor una asistencia de personas, por ejemplo, de los senadores. También la bancada azul del Gobierno -que sigue en funciones- ha desparecido y se han instalado igualmente aquí las mismas sillas rojas que en las filas superiores del arco parlamentario.

El escaño de la presidenta Armengol ya está siendo desmontado.

Con el Congreso ya adentrado en los trabajos logísticos de la jura de la Constitución que hará la Princesa de Asturias, tal circunstancia hace difícil que haya una sesión de investidura -que sigue sin fecha- antes del 31 de octubre o que se celebren las comparecencias del propio Sánchez y los ministros de Exteriores (José Manuel Albares) e Interior (Fernando Grande-Marlaska) que el Grupo Parlamentario Popular ha exigido.

En el caso de Sánchez, el partido de Alberto Núñez Feijóo reclama que debe dar cuenta de los últimos «Consejos europeos» en los que ha participado como presidente del Gobierno. En cuanto a la comparecencia de Albares, el PP quiere que el ministro español explique en sede parlamentaria cuál es la posición de España -y las gestiones diplomática que está realizando el Gobierno- ante el ataque terrorista de Hamás a Israel. Respecto a Marlaska, los populares quieren que el titular de Interior explica la actuación del Ejecutivo ante la grave crisis migratoria del momento, que está conllevando el traslado de inmigrantes irregulares desde Canarias a comunidades autónomas de la Península.

El PP denuncia el cierre del Congreso

Este viernes, la secretaria general del Partido Popular y portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, ha denunciado la «injustificable parálisis institucional» a la que Armengol está sometiendo al Congreso de los Diputados, una Cámara que «no se cierra ni en guerra», ha advertido. Gamarra ha responsabilizado a Pedro Sánchez, jefe de filas de la socialista Armengol, de esta situación.

«El Congreso de los Diputados debe estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio de un ciudadano, como Pedro Sánchez, única y exclusivamente para servir a sus ansias de poder», ha enfatizado en una declaración antes los medios en la Plaza de las Cortes, donde ha estado acompañada por el grupo parlamentario mayoritario en señal de protesta.

Protesta de los diputados del PP por el cerrojazo del Congreso. (Foto: Diego Puerta)

De este modo, Gamarra ha señalado que «durante toda esta semana el Congreso no ha tenido actividad, lo que pone de manifiesto la inacción a la que se le está sometiendo, que tiene un único responsable, el propio Pedro Sánchez, que da instrucciones a la presidenta del Congreso para que lo mantenga absolutamente cerrado a cal y canto», ha apostillado.

Ni la Mesa ni la Junta de Portavoces se han reunido esta semana. Y en el caso de la primera, órgano de gobierno de la Cámara baja, no volverá a reunirse antes del próximo miércoles. El PP ha pedido, además, que se apruebe el calendario de Plenos, como el que ya se sigue en el Senado, y que se pueda controlar al Gobierno en funciones.