Sánchez plagia al Zapatero de la crisis de 2008 y ordena atacar a Feijóo por «antipatriota»

En enero de 2008, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero seguía empecinado en negar la crisis económica que se avecinaba. A todo aquel que hiciera un mal augurio, Zapatero le acusaba de «falta de patriotismo» y de «alarmismo injustificado». Esa alarmismo acabó convirtiéndose en una crisis brutal que destrozo la economía España. Cuando le echaron las urnas, Zapatero dejó España con el PIB al borde de la recesión, con más de cinco de millones de parados y con una agujero presupuestario y una deuda pública descomunal. Pedro Sánchez sigue los pasos de su mentor. Todo aquel que «no arrime el hombro» (otra frase de aquellos años) será tachado de «antipatriota». Y ha ordenado a los suyos que salgan a atacar a Feijóo por agorero.

Un ejemplo ha sido la portavoz del PSOE en el Senado, Eva Granados, quien ha acusado al PP de no «arrimar el hombro» y se ha preguntado este sábado: «¿Qué patriota es Feijóo cuando abraza a las eléctricas y a la banca?». Otro caso ha sido el de la ministra de Educación y Formación Profesional y nueva portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Pilar Alegría, que ha acusado a Feijóo de ser «el pregonero del catastrofismo» y de realizar una oposición sin altura de miras, sin propuestas, soluciones ni alternativas, en sus palabras en una entrevista a La Vanguardia.

Pero la que se ha llevado la palma a la hora de entonar el argumentario socialista ha sido María Jesús Montero, que lo ha tachado directamente de cínico: «El líder del PP se ha abonado al catastrofismo. Nunca hace alusión a los datos reales y objetivos, y se está abonando a una clase de cinismo político que no me gusta nada porque habla con frases grandilocuentes, dice que no va a hablar de un tema y utiliza adjetivos gruesos y, por tanto, habla».

Pufo

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no ha descartado que en un futuro España deba tomar medidas de ajuste y austeridad porque el actual Gobierno «no ha tenido que cumplir ninguna norma económica al levantar los límites de déficit, deuda y regla de gasto», lo que ha llevado a que el país esté endeudado en 300.000 millones y ha culpado a Pedro Sánchez de que «cada español tiene un pufo de 6.000 euros en deuda».

Así se ha pronunciado este domingo en una entrevista en la que ha asegurado que lo primero que hará, en caso de gobernar, es explicar el estado de las cuentas de España y reducir el número de ministros.

«Lo que haremos será una auditoría de la realidad económica, fiscal, de deuda y de déficit y en base a eso acometeremos propuestas. Lo que sí aseguro es que con un 30% menos de ministerios el Gobierno será más eficiente. Y cuando la gente vea que no se utiliza un helicóptero, un Falcon y un Audi para desplazarse 300 km, que ningún ministro tiene la tarjeta oro del Falcon, que el Gobierno reduce su estructura en al menos un 30%, empezaremos a mandar un ejemplo a la gente», ha señalado.