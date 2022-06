Sánchez pide a Podemos que «baje el tono» contra la OTAN para no dar mala imagen ante los aliados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido expresamente a sus socios de Unidas Podemos que bajen el tono en sus ataques hacia la OTAN para no perjudicar su imagen personal y los intereses de España «en una semana importante para todos». A partir del lunes, afirman fuentes gubernamentales, Madrid «será el centro del mundo» con los grandes líderes occidentales presentes en la ciudad para participar en la reunión de la Alianza Atlántica.

El presidente ha hablado con la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, lo ha hecho con la líder podemita, Ione Belarra. Ambos han trasladado a sus socios «la necesidad de ser cuidadosos» para «no estropear todo el esfuerzo que ha hecho el Gobierno durante estas semanas». Todo después de que Podemos e IU hayan animado a participar en una manifestación contra la OTAN el domingo en Madrid.

En los últimos días son varios los miembros de Podemos que han criticado con dureza a la OTAN e incluso han pedido boicotear la cumbre que organiza el Gobierno. El secretario de Estado de la Agenda 2030 y jefe del PCE, Enrique Santiago, ha llamado «a participar en la gran manifestación internacional contra la guerra del próximo 26 de junio en Madrid». También Roser Maestro, diputada en el Congreso, se refirió a esta organización como «alianza criminal» en la Comisión de Defensa del parlamento.

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, advirtió este miércoles al jefe del Ejecutivo que «con balas no se come, con bombas no se cura y con tanques no se apagan incendios». Fue su respuesta a la conversación telefónica que mantuvo Sánchez con Joe Biden -al que recibirá el martes en el Palacio de La Moncloa-, en la que el presidente se comprometió con aumentar la aportación española a la OTAN. «No es el momento de aumentar el gasto militar, sino de aumentar la protección social», afirmó Bolaños.

Cumbre alternativa

Este fin de semana, previo a la llegada de los principales mandatarios internacionales a Madrid, Podemos participará activamente en una cumbre alternativa por la paz y para rechazar la de la OTAN. Una cita que reclamaron desde la organización morada pero que, por ahora, no tiene prevista la asistencia de ningún ministro podemita.

Este evento consistirá en unas jornadas y paneles que, entre otros aspectos, visualizará la negativa a elevar el gasto militar, uno de los puntos de la cumbre de la OTAN. La clausura de esta cumbre será con una manifestación, el domingo, desde Atocha a Plaza de España.

Entre los asistentes a este evento, según el programa provisional, figuran el secretario de Estado para la Agenda 2030 y dirigente de IU, Enrique Santiago, la portavoz federal de la formación, Sira Rego, la integrante de la Ejecutiva de IU, Eva García Sempere, y su responsable del área Internacional, Jon Rodríguez.