Gobierno contra Gobierno: ministros de IU y diputados de Podemos agitan la manifestación contra la OTAN

Miembros del Gobierno contra el propio Gobierno. La cumbre de la OTAN en Madrid a finales de mes ha provocado un nuevo enfrentamiento enconado entre el PSOE y sus socios de coalición. Ministros de IU y diputados de Unidas Podemos agitan una manifestación contra la OTAN el próximo domingo 26 de junio en Madrid, a 72 horas del comienzo del encuentro de mandatarios internacionales.

En las últimas horas, se ha lanzado una auténtica ofensiva para llenar las redes sociales del cartel. «No a la OTAN. No a las guerras por la paz. Bases fuera. No al presupuesto militarista. Domingo 26 de junio de 2022. A las 12:00 de Atocha a Plaza de España».

Entre otros, el secretario de Estado de Agenda 2030, Enrique Santiago (PCE), ha llamado «a participar en la gran manifestación internacional contra la guerra del próximo 26 de junio en Madrid». Este alto cargo de la izquierda española está contra las cuerdas porque un crítico, el edil Alberto Cubero, está acaparando el poder para desbancarle del liderazgo del PCE.

En la misma línea, las cuentas oficiales del PCE exponen: «Antes de que se reúnan las voces de la guerra, nos haremos oír las voces por la paz. ¡Acude!». «Por la paz. Contra las guerras. El aumento del gasto militar va en detrimento del gasto por lo público. No tiene ningún sentido», apostillan desde IU.

🪧NO a las guerras. NO a la OTAN. Queremos la PAZ🕊️ 👇 Acompáñanos ☮️ 📅 26 de junio

🚏 Atocha

🕛 12,00 horas#OTANNO26J #NoToNATO26J pic.twitter.com/7YFSB60vRe — Izquierda Unida CLM🔻 (@iuclm) June 6, 2022

También el eurodiputado de Unidas Podemos Manu Pineda ha sido tajante. «Ante la Cumbre de la OTAN en Madrid, nos movilizamos para seguir apostando por la paz y contra las guerras», ha avanzado. La también europarlamentaria y portavoz de IU, Sira Rego, ha lanzado: «La OTAN es un instrumento de guerra, no de paz. Frente a su cumbre en Madrid nos movilizamos, junto a otras organizaciones, en defensa de la paz y contra las guerras».

Pablo Iglesias también ha aprovechado para meter cuchara. En su podcast ha criticado que ser crítico con la OTAN es «un pasaporte a la marginación política». Carga contra los medios de comunicación por acudir, según él, a «un clásico», esto es, «todos, o casi todos, contra Podemos, con referentes progres contra Ione Belarra por rechazar el envío de armas a Ucrania».

El que fuera líder de Podemos ha opinado de nuevo este lunes que la culpa de la guerra no es exclusiva de Putin y la Alianza Atlántica también es responsable de las atrocidades del régimen ruso en Ucrania.