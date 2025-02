Sánchez permite que un condenado por los atentados de Barcelona culpe en el Congreso al CNI

Las cesiones de Sánchez a sus socios separatistas han provocado una escena insólita en el Congreso de los Diputados. Mohamed Houli Chemlal, uno de los condenados por los ataques terroristas en Barcelona y Cambrils de agosto de 2017, ha comparecido a petición de Junts para culpar al CNI de «dejar» que el imán de Ripoll montara la célula yihadista. El PP ha abandonado la comisión recordando que «todo este espectáculo es para dar satisfacción a aquellos que con sus votos permiten que Sánchez se mantenga en Moncloa».

Mohamed Houli cumple su condena de 43 años en la prisión de Córdoba e iba a comparecer en primera instancia por videoconferencia, pero el juez de vigilancia penitenciaria dio permiso para que la comparecencia se realizase de forma presencial, con las pertinentes medidas de seguridad. El condenado por los ataques terroristas ha acusado al CNI de tener «conocimiento de las intenciones que tenía el iman y permitieron que viniera y nos comiera la cabeza».

«Lo digo ahora y no lo digo antes por temor a represalias o que me pudiera perjudicar, pero ya estoy condenado y no tengo nada que perder», ha añadido Mohamed Houli, único superviviente de la explosión en la casa de Alcanar. Ante las preguntas de los grupos sobre las pruebas para sostener esta acusación, Houli Chemlal ha contestado: «Las pruebas no las tengo que buscar yo».

El PP abandona la comisión

El Partido Popular ha tomado la decisión de abandonar la comisión de investigación del Congreso sobre los atentados yihadistas de 2017, en protesta por la comparecencia presencial de uno de los condenados por la masacre terrorista de Barcelona y Cambrils.

El portavoz del PP, Santi Rodríguez, ha dejado claro que su partido estuvo en contra de crear esa comisión, impulsada por Junts, ya que este asunto ya fue juzgado por la Audiencia Nacional. También ha mostrado su sorpresa por la presencia en la sala del terrorista condenado, ya que pensaban que, como estaba previsto, iba a ser por videoconferencia. A su juicio, produce «vergüenza» ver en el Congreso de los Diputados a uno de los condenados por formar parte de la organización terrorista responsable de los asesinatos.

«Esta situación lo que provoca es una vergüenza y una falta de dignidad de esta cámara. Todo este espectáculo se produce simplemente para dar satisfacción a aquellos que con sus votos permiten que Pedro Sánchez se mantenga en el Palacio de la Moncloa de una forma creemos que muy indigna y a costa de la dignidad del conjunto de los españoles», ha subrayado el portavoz del PP.