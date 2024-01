Diana Morant es la elegida por Pedro Sánchez para relevar a Ximo Puig al frente del Partido Socialista valenciano. Pero la candidatura de la actual ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, ex alcaldesa de Gandía, no fructificará si hay otros posibles rivales. Una opción, según ha podido saber OKDIARIO, más que viable. Pues los secretarios provinciales de Valencia y Alicante, Carlos Fernández-Bielsa y Alejandro Soler, están dispuestos a dar la batalla. La sucesión del ex presidente de la Generalitat Valenciana no será plácida.

Ximo Puig, que llegó arropado por Diana Morant al comité del PSPV en el que anunció su marcha, en lo que parecía una imagen de transición, no tenía intención alguna de ceder el poder. Él había pedido formar parte del Consejo de Ministros para dejar el liderazgo del PSPV. Pero la falta de apoyos cada vez más evidente, con el partido enfrentado a distintos niveles, ha propiciado su salida antes de hora.

Puig pretendía dejar bien atada su sucesión con gente de su máxima confianza, como el miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, Arcadi España, al que situó de número tres en las listas autonómicas ya que no tenía escaño en el Parlamento Autonómico. Hace unas semanas fue nombrado secretario de Estado. Pero la insistencia de Sánchez con Diana Morant no le ha dejado otra que, por ahora, dar su su beneplácito a la ministra. De esta manera, a falta de lo que digan las bases, el ex presidente de la Generalitat logra cortar el paso a otros aspirantes con los que está enemistado. Concretamente, Bielsa y Soler.

Los responsables del PSPV en Valencia y Alicante, según ha podido saber este periódico, están dispuestos a pugnar por ocupar la vacante de Ximo Puig. Como mínimo, a recabar los apoyos necesarios que les permitan presentarse a las primarias. De ser así, explican fuentes de Moncloa y Ferraz consultadas por este periódico, la candidatura de Diana Morant no seguiría hacía adelante. La ministra no es bien vista por una parte importante del partido, por lo que «su imposición por parte de Moncloa agrietaría aún más» a un PSPV ya de por sí fracturado. Sánchez, aunque es consciente de ello, «está dispuesto por ser una apuesta personal». Pero lo que no quiere es que Morant pierda en las primarias.

El ex presidente de la Generalitat, hasta hace unos días presidente del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, ha dejado esta responsabilidad y el escaño en el Parlamento autonómico tras anunciar su renuncia a seguir dirigiendo el PSPV. A la espera de saber cuál será su próximo destino profesional, con la Embajada de España ante la OCDE y un escaño en el Europarlamento como opciones, Puig sí ha mantenido su puesto de senador territorial para el que fue designado en su día por las propias Cortes Valencianas.

Antes de su dimisión como diputado autonómico, sin embargo, Ximo Puig dejó atados los cambios en el grupo parlamentario con su mano derecha a nivel orgánico, José Muñoz, como portavoz. Es lo que pretendía hacer también con el relevo en la secretaría general hasta que Moncloa y Pedro Sánchez han frustrado sus planes. Queda por ver ahora si la animadversión contra Morant en algunos sectores es superior a la capacidad del aval del presidente del Gobierno y si sus posibles rivales, tanto Carlos Fernández Bielsa como Alejandro Soler, son capaces de armar una candidatura alternativa a la oficial que tuerza los planes de Moncloa.