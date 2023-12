Ximo Puig anuncia su marcha: «Es hora de dar un paso atrás para que el proyecto dé dos adelante»

El hasta ahora secretario general de los socialistas valencianos, Ximo Puig, ha anunciado este sábado que dejará su responsabilidad al frente de los socialistas valencianos, tal como este viernes ha adelantado OKDIARIO. El anuncio de Ximo Puig se ha producido tras 39 minutos de discurso ante los miembros del Comité Nacional del PSPV, la marca valenciana del PSOE: «Es hora de dar un paso atrás para que el proyecto de dos hacia delante». A ese Comité ha acudido, en representación de la Dirección Federal, su secretario de Organización Santos Cerdán.

Este lunes, Ximo Puig pondrá ya en marcha los cambios en la dirección del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, que él preside, según ha anunciado también. Serán el preludio del cónclave que, con carácter extraordinario, marcará, no sólo el relevo en la secretaría general, sino también, el nuevo rumbo político de la organización en territorio valenciano. Ese Congreso extraordinario del PSOE valenciano será en el primer trimestre de 2024.

Además, convocara también otro cónclave, en este caso de representantes institucionales de la formación. Y pondrá en marcha una campaña al objeto de incrementar la afiliación, a pesar de que la organización valenciana del PSOE, el PSPV, es la segunda federación de España con mayor número de militantes.

El Comité Nacional del PSOE valenciano se ha celebrado este sábado en la sede de UGT en Valencia, con participación de de 233 de los 314 delegados de la formación, un 74,20% del toral.

Ximo Puig ha justificado su marcha explicando que «hay que armar una alternativa sólida», al actual Gobierno valenciano de PP y Vox. «Y hay que hacerlo ya», porque, según ha explicado, la «renovación» del PSOE valenciano «exige nuevas ideas, impulsos y liderazgos».

También, se ha referido, en clave interna, en que el actual es el momento de «superar inercias», y también, de»huir de confrontaciones estériles». El Congreso Extraordinario del PSOE valenciano se celebrará en el primer trimestre de 2024, tal como ha adelantado también este viernes OKDIARIO.

Ximo Puig alcanzó la secretaría general del PSOE valenciano en 2012. Tres años después, en 2015, se convirtió en presidente de la Generalitat Valenciana al frente de un gobierno de coalición con Compromís y apoyado por Podemos, también.

En 2019, renovó la presidencia, pero en 2023, ha perdido las elecciones ante el popular Carlos Mazón, que ahora ostenta la Presidencia de la Generalitat en un Ejecutivo con Vox. A esta circunstancia ha dedicado una parte de su intervención.

Además, Ximo Puig ha hablado de la necesidad de poner en marcha lo que ha denominado como «tres palancas». De facto, una manera de poner deberes a su propia organización a pesar de encontrarse ya de salida: Una, la de hacer oposición. Otra, la del impulso al territorio valenciano desde el Gobierno de Pedro Sánchez. Y, la tercera, la de llevar a cabo una renovación de la que ha dicho que debe realizar su propio reseteado: «No se trata de hacer lo de siempre».

Y ha sido en la referencia a esa tercera palanca cuando entrado en materia de lo que para este sábado se esperaba: su renuncia a seguir comandando el PSOE valenciano.

La alocución de Ximo Puig ha estado precedida por la del secretario de Organización del PSOE de Pedro Sánchez, Santos Cerdán, que ha dejado frases como: «El PP y sus socios ultra carecen de un proyecto. Sólo ofrecen confrontación y ruido» y ha calificado de «legítima» la proposición de ley que ampara la amnistía.

Con este Comité Nacional, Ximo Puig y Santos Cerdán han arrancado su súper sábado en la Comunidad Valenciana, que concluirá por la noche, en Elche, con la cena de Navidad de los socialistas de la provincia de Alicante.

La sucesión de Ximo Puig: Alejandro Soler y Diana Morant

En ese acto, Ximo Puig estará acompañado también por el secretario general de los socialistas de la provincia de Alicante Alejandro Soler, que junto a la ministra de Innovación la ex alcaldesa de Gandía, Diana Morant, son los dos máximos aspirantes a la sucesión.

De hecho, no está descartado que Soler asma la secretaría general y Diana Morant sea la candidata socialista en 2027. Mientras tanto, se abre un periodo en el que tendrán una gran trascendencia nombres como el ex ministro José Luis Ábalos o la parlamentaria Mercedes Caballero, que apunta también a liderar el proyecto socialista en las Cortes Valencianas al igual que el ex presidente de la Diputación de Valencia Toni Gaspar.