Ximo Puig será candidato a la reelección en la Comunidad Valenciana, en mayo de 2023, salvo una sorpresa de última hora. Sólo una decisión unilateral de Pedro Sánchez, que abriría el partido en canal, impediría que el actual president de la Generalitat pudiera optar a presidir el Govern otra vez. Algo que no ya no se prevé como opción. En los mentideros de Madrid se había hablado mucho de la ministra de Ciencia e Innovación Diana Morant como relevo. Y las diferencias entre Sánchez y Puig daban alas a esta opción. Pero en el PSPV aseguran con rotundidad que el presidente del Gobierno «no se atreverá» a tocar al de la Generalitat. Y en plena pugna entre ellos, Puig, quiere evitar que a su salida Sánchez meta mano en la federación socialista valenciana dejándolo todo atado.

A sus 62 años, Ximo Puig asume que este -en caso de ser reelegido- será su último mandato. Y por los movimientos que está haciendo, apuntan en su entorno, podría no llegar a agotarlo. Por eso meterá en sus listas a Arcadi España, miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE, para que a media legislatura le pueda ceder la presidencia valenciana y el liderazgo del PSPV. La sucesión al frente del PSPV se produciría antes sí los valencianos le mandan a la oposición. En este caso, Puig buscaría un sillón en el Senado y auparía a su delfín, frente a su número dos, Jose Muñoz, o la síndica Ana Barceló, al frente del grupo parlamentario. «Si no es de esta forma, España no lograría imponerse» apuntan los críticos con Puig. Se trata de una de las personas de la máxima confianza del secretario general de los socialistas valencianos. Durante su carrera política Puig ha tratado de mantenerlo siempre en una posición cercana a él.

Mala opinión

La opinión que hay en gran parte del PSPV de Arcadi España es negativa. Puig lo impuso a Sánchez en la Ejecutiva Federal del PSOE como cuota valenciana. Una cuota, por cierto, muy inferior a la que en su día ostentaron los socialistas de esta comunidad con el exministro José Luis Ábalos como secretario de Organización y titular de Transportes, Agenda Urbana y Movilidad. Varios altos cargos del partido en la región afirman que España «no aporta nada» en la dirección del PSOE. «Ni siente, ni padece» explican sobre su actitud: «Como si pasase por allí». Una sensación generalizada entre los socialistas que no ven con buenos ojos este movimiento por parte del president que lograría imponer a su sucesor vía dedazo.

Economista de formación, especializado en gestión pública, España ha ejercido principalmente como asesor financiero en el sector privado y profesor asociado de Ciencia Política de la Universidad Complutense. En el ámbito político ha sido jefe de gabinete del PSPV, de la secretaria de Asuntos Constitucionales y Parlamentarios del Ministerio de la Presidencia, asesor del ministerio de Trabajo, director de gabinete de Ximo Puig, conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y conveler de Hacienda y Modelo Económico. Cesó del Govern en mayo del año pasado.